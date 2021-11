Foot Locker, Inc. behaalt omzetgroei van 3,9 procent in derde kwartaal

Foot Locker, Inc. heeft in het derde kwartaal een omzet van 2,1 miljard dollar (1,8 miljard euro) behaald dankzij een groei van 3,9 procent. Het netto inkomen kwam in het kwartaal op 158 miljoen dollar uit, zo blijkt uit het kwartaal verslag. In euro’s is dit een netto inkomen van 139,8 miljoen euro.

In het boekjaar tot nu toe noteert Foot Locker, Inc. een omzet van 5,3 miljard dollar, omgerekend 4,6 miljard euro. Het bedrijf behaalde dit dankzij een toename van 23,5 procent. Het netto inkomen over de periode schoot van 200 naar 790 miljoen dollar, omgerekend 699,1 miljoen euro.

Foot Locker, Inc. meldt wel dat het in het kwartaal de groep last had van verstoringen in de productieketen. Deze houden naar verwachting aan in het vierde kwartaal.