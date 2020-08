Foot Locker, Inc. behaalt omzetplus van 17,1 procent in tweede kwartaal

Waar veel bedrijven de afgelopen kwartalen de omzet terug hebben zien lopen, kan Foot Locker, Inc. terugkijken op een positieve omzet. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal, dat afliep op 1 augustus 2020, een omzetplus van 17,1 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet kwam in het kwartaal neer op ruim 2 miljard dollar (1,6 miljard euro). In vergelijking met het tweede kwartaal van het voorgaande boekjaar, liep wel het netto inkomen terug. Het netto inkomen kwam neer op 45 miljoen dollar (38 miljoen euro) terwijl dit een jaar eerder nog 60 miljoen dollar (50,6 miljoen euro) was.

Ondanks de positieve resultaten in het tweede financiële kwartaal, zijn de resultaten over het eerste halfjaar minder rooskleurig. Tijdens de zes maanden, startend op 1 februari 2020, heeft het bedrijf een nettoverlies van 65 miljoen dollar (54 miljoen euro) geleden. De omzet liep terug met 15,6 procent naar 3,2 miljard dollar (2,7 miljoen euro).