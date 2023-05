Foot Locker, Inc. noteert omzetdaling van 11,4 procent en stelt verwachtingen bij

De omzet van Foot Locker, Inc. daalt in het eerste kwartaal van boekjaar 2023 van 2,2 miljoen dollar (2,04 miljoen euro) naar 1,9 miljoen dollar (1,8 miljoen euro). De omzetdaling wijt het bedrijf aan de moeilijke macro-economische omstandigheden, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De dalende omzet zorgt ervoor dat Foot Locker zijn verwachtingen voor het huidige boekjaar verlaagd. Vooral de terugvallende resultaten in de winkels hebben effect op de omzetkrimp. Om de vraag te stimuleren, zal het bedrijf items verder afprijzen, wat ook het voorraadbeheer minder in gevaar zal brengen, zo deelt Mary Dillon, voorzitter en CEO bij het bedrijf, in het verslag.

Het netto-inkomen daalt ook flink: In 2022 noteerde het nog een bedrag van 132 miljoen dollar (122,4 miljoen euro), nu is dat 36 miljoen dollar (33,4 miljoen euro).

Vooruitkijkend op het hele jaar verwacht Foot Locker nu een omzetdaling tussen de 6,5 en 8 procent. Eerder was dat 3,5 tot 5,5 procent.

Mike Baughn nieuwe Chief Financial Officer

Naast het financiële nieuws, wordt ook gedeeld dat Mike Baughn de nieuwe uitvoerende vicevoorzitter en CFO is, met ingang vanaf 12 juni. In zijn functie rapporteert hij rechtstreeks aan Dillon.