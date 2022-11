Foot Locker, Inc. ziet omzet dalen in Q3, maar stelt verwachtingen positief bij

Foot Locker, Inc. behaalt een winst van 96 miljoen dollar (omgerekend 94 miljoen euro), in het derde kwartaal van financieel jaar 2022. Dat is 62 miljoen dollar (61 miljoen euro) minder vergeleken met het derde kwartaal in 2021, dat maakt het bedrijf bekend in een kwartaalverslag. Daarmee dalen ook de aandelen van 1,52 dollar (1,49 euro) per aandeel naar 1,01 dollar (0,99 euro) per aandeel.

De verkoop in de winkels steeg in het derde kwartaal met 0,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit het kwartaalverslag. Volgens Foot Locker komt dat door verbeterde voorraden in winkels, een sterke vraag naar producten en inspanningen van ondernemingen om de merken te diversifiëren. De totale omzet van het kwartaal bedraagt 2,17 miljard dollar (2,12 miljard euro). Dat komt neer om een daling van 0,7 procent. In 2021 behaalde het bedrijf een omzet van 2,19 miljard dollar (2,14 miljard euro).

In de resultaten van de eerste negen maanden van het jaar is een daling van meer dan vijftig procent te zien. Het bedrijf ziet de winst van 790 miljoen dollar (722 miljoen euro) naar 322 miljoen dollar (315 miljoen euro) dalen. Daarnaast behaalt Foot Locker dit jaar een netto-omzet van 6,41 miljard dollar (6,27 miljard euro terwijl het bedrijf vorig jaar nog een netto-omzet van 6,61 miljard dollar (6,47 miljard euro) boekte. De year-to-date omzet daalde met 3,1 procent.

Ondanks de omzetdalingen zijn de resultaten beter dan verwacht. Daarom stelt Foot Locker de verwachtingen voor het vierde kwartaal en het hele jaar bij, dat meldt Andrew Page, CFO van Foot Locker, in het persbericht. “Hoewel sommige situaties onzeker blijven, geeft de vraag naar producten en de voorraadpositie in hoogwaardige producten ons vertrouwen dat we onze nieuwe verwachting kunnen waarmaken. We blijven daarnaast flexibel om de aanhoudende volatiliteit te beheersen.” In februari dit jaar verwachtte het bedrijf nog een omzetdaling tussen de 4 en 6 procent. Nu verwacht Foot Locker een omzetdaling van 4 tot 5 procent voor het hele jaar.