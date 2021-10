Foot Locker lanceert eigen private label kledinglijn Lckr

Schoenenretailer Foot Locker stapt weer de private label wereld in, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf lanceert namelijk Lckr by Foot Locker, waarin de sneaker en sportcultuur samenkomen in een casual wear collectie.

De collectie bedient zowel mannen als vrouwen en biedt onder andere hoodies, joggingbroeken en cargobroeken. Lckr by Foot Locker heeft in de collectie gekozen meerdere neutrale tinten met daarbij een mix van seizoenskleuren. De items lopen van maat S tot en met XXL en items zijn geprijsd tussen de 40 en 75 dollar ( 35 en 65 euro). De collectie is vanaf woensdag 20 oktober beschikbaar in Foot Locker winkels wereldwijd en via de website van het merk.

“Bij Foot Locker vullen we ons assortiment elke dag aan zodat we zeker weten dat we de vraag van onze consument tegemoet kunnen komen,” aldus Bryon Milburn, senior vice president en general manager van Foot Locker. “Vandaag de dag zien we een behoefte aan comfort en de acceptatie van casual wear op meer plekken dan ooit te voren. Met Lckr hebben we een lijn van basics ontwikkeld die onze klanten diverse manieren biedt om hun persoonlijke stijl te complimenteren, tegen een goede prijs.”