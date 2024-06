For Valor lanceert share funding campagne en eerste collectie

For Valor lanceert op 13 juni zijn eerste collectie in combinatie met een share funding campagne om te groeien. Met de campagne hoopt het ‘eerste direct-van-de-maker-menswear-platform’ 500.000 euro op te halen, zo blijkt uit het persbericht. Dat bedrag is nodig voor de eerste van drie financieringsrondes.

For Valor zet zich in voor kledingmakers in Italië. Het platform voor mannenmode biedt consumenten de kans om rechtstreeks van traditionele Italiaanse kledingmakers te kopen. Het doel daarvan is om kwalitatief hoogwaardige mannenmode betaalbaar te maken, kledingmakers een eerlijke prijs te betalen en een steentje bij te dragen aan de natuur, zo staat in het persbericht.

Dat is nodig omdat grote modeketens en -merken hun productie de afgelopen decennia steeds meer naar Azië verplaatsen voor een snelle en goedkope productie, aldus het direct-van-de-maker-platform. Naast dat dit een negatieve impact op de Europese mode-industrie en het milieu heeft, groeit ook de concurrentie voor Italië - waar traditionele luxe merken nog steeds graag produceren.

For Valor wil die concurrentie verkleinen door direct van de kledingmaker te kopen. Door de groothandel tussen de maker en de consument vandaan te halen, kunnen betere afspraken worden gemaakt over aantallen, levertijden, prijs en betalingstermijn, aldus het platform. Het gevolg daarvan is 'een goed afgestemde voorraad, een betere prijs voor de makers, een beter toekomstperspectief en het behoud van de ambacht van kleermakerschap'. For Valor wil binnen vijf jaar zo'n 65.000 klanten bedienen in acht markten.

For Valor lanceert op 13 juni zijn eerste collectie in beperkte oplage. Daarna zijn er items te vinden zoals jassen, knitwear, shirts, chino's, jeans, schoenen, sneakers en riemen. De kleding is voorzien van een label van de Italiaanse maker die het product heeft gemaakt. De share funding campagne wordt op diezelfde datum gelanceerd via de website van Nxchange. Men kan investeren vanaf 500 euro.