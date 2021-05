Forever 21-moederbedrijf Authentic Brands verkent mogelijkheden voor beursgang

Authentic Brands Group LLC, het concern dat eigenaar is van onder meer Forever 21, Brooks Brothers en Juicy Couture, onderzoekt de mogelijkheden voor een beursintroductie later dit jaar. Dat melden anonieme bronnen aan Business of Fashion.

Het bedrijf zou hebben gesproken met verschillende adviseurs over een primaire emissie. Volgens de bronnen zou het bedrijf op circa tien miljard dollar (omgerekend 8,2 miljard euro) gewaardeerd zijn. De plannen van het bedrijf, waaronder de omvang en waarde van de beursgang, kunnen echter nog worden gewijzigd.

Authentic Brands wordt gesteund door verschillende investeerders, waaronder BlackRock, General Atlantic en Leonard Green Partners. Noch Authentic Brands, noch de investeerders wensten te reageren op verdere vragen van Business of Fashion.

Authentic Brands werd in 2010 opgericht door Jamie Salter met een startkapitaal van 250 miljoen dollar (205 miljoen euro). In de afgelopen elf jaar kocht het ruim dertig grote merken op, waaronder Brooks Brothers, Juicy Couture het destijds failliete Forever 21, maar ook Sports Illustrated, Nine West en Barneys New York.