Forever 21 sluit naar verluidt hoofdkantoor in Los Angeles

De Amerikaanse modeketen Forever 21 zou zich voorbereiden op de sluiting van haar hoofdkantoor in Los Angeles in aanloop naar een mogelijke faillissementsaanvraag, wat ook zou kunnen leiden tot de sluiting van tweehonderd winkels.

Volgens een melding bij het California Employment Development Department, ingezien en aanvankelijk gerapporteerd door Los Angeles Daily News, zullen de ontslagen op het hoofdkantoor naar verwachting beginnen op 21 april.

Het mediabedrijf meldde dat de stap gevolgen zal hebben voor managers, ontwerpers en supply chain directors, evenals de financieel directeur en Chief Merchandising Officer van het bedrijf. De overige werknemers zullen vanuit huis gaan werken wanneer het hoofdkantoor volledig sluit.

Deze onthulling volgt op een eerder bericht van Bloomberg News dat suggereerde dat Forever 21 op de rand stond van wat zijn tweede faillissementsaanvraag zou zijn in zes jaar tijd, dit keer door het proces te starten onder de huidige Amerikaanse exploitant F21 OpCo.

Hoewel een exacte datum voor de aanvraag nog niet is bevestigd, zeiden bronnen voor de publicatie dat deze naar verwachting in maart zou worden ingediend, waarna het bedrijf op zoek zal gaan naar een koper. Als er geen koper wordt gevonden, is Forever 21 naar verluidt van plan om zijn retailnetwerk van ongeveer 350 winkels te liquideren.

In een verklaring aan Bloomberg zei een woordvoerder van het bedrijf: "Forever 21's operationele bedrijf, de licentiehouder van het merk in de Verenigde Staten, blijft strategische opties onderzoeken en kijkt tegelijkertijd naar manieren om de kosten in onze activiteiten te verlagen en onze winkelvoetafdruk te optimaliseren.”

"De inspanningen zijn gaande en er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen over de uitkomst van het proces."

Het eigendom van Forever 21 blijft in handen van het huidige moederbedrijf Authentic Brands Group, dat het handelsmerk en het intellectuele eigendom van de retailer in licentie geeft aan F21 OpCo, een dochteronderneming van JCPenney-eigenaar Catalyst Brands.

Forever 21 vroeg in 2019 voor het eerst faillissement aan (Chapter 11) en startte een herstructureringsproces dat resulteerde in de sluiting van verschillende locaties en een terugtrekking uit de Japanse, EU- en Britse markten.

Het werd later overgenomen door Authentic Brands Group, Simon Property Group en Brookfield Property Group, die samen de nadruk wilden leggen op de Gen Z-klanten van de retailer, evenals op snelle marktprocessen en een duurzame toeleveringsketen.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Catalyst Brands met het verzoek om commentaar.