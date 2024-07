Forever 21 verlaat de Colombiaanse markt

De Amerikaanse fast fashion retailer Forever 21 is voorbereid op een sluiting op de Colombiaanse markt, 12 jaar na de eerste toetreding. De reden voor de sluitingen zou de dalende inkomens zijn.

Het nieuws volgt op de sluiting van de flagshipstore van de retailer in Bogotá, aldus het lokale nieuwsmedium El Colombiano. Ook de drie andere winkels van Forever 21 in Medellín en Bucaramanga zullen hetzelfde lot ondergaan.

Het mediakanaal voegde eraan toe dat het bedrijf, dat is opgericht als Alameda Colombia SAS, in 2023 een bedrijfsresultaat van 26,2 miljoen dollar had (24,2 miljoen euro), een daling van 20,15 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Forever 21 blijft naar verluidt in de financiële problemen. In 2019 vroeg het bedrijf in de VS faillissementsbescherming aan (‘Chapter 11’), wat leidde tot de sluiting van winkels in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Authentic Brands Group nam de retailer begin 2020 over en kondigde later aan dat het bedrijf wilde uitbreiden in de Latijns-Amerikaanse regio via een nieuw partnerschap met AR Retail. Destijds werd de verhuizing het begin van een 'volgende groeifase' voor Forever 21 genoemd, waarbij de media meldden dat er plannen waren om 26 winkels te openen in negen landen.

Het vertrek uit Colombia zou ook kunnen duiden op een verschuiving van de focus naar winstgevendere markten voor de retailer. Zo sloot Forever 21 onlangs een langetermijnovereenkomst met Shein om co-branded producten te leveren aan de Chinese e-commercegigant.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.