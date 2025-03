Forever 21 vraagt vorm van uitstel van betaling aan in de Verenigde Staten

Modeketen Forever 21 heeft een vorm van uitstel van betaling aangevraagd in de Verenigde Staten voor zijn exploitant F21 OpCo, zo meldt Reuters. De oorzaak is afnemend winkelverkeer en toenemende concurrentie van online retailers. De winkels van Forever 21 buiten de Verenigde Staten vallen buiten deze zaak.

Forever 21 heeft een ‘Chapter 11 bankruptcy’ aangevraagd. Dit staat in Nederland gelijk aan een procedure onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), waarbij ondernemingen de mogelijkheid krijgen om een akkoord te sluiten met schuldeisers om een faillissement te voorkomen.

Het bedrijf bevestigt in een statement in handen van Reuters dat het de activiteiten in de Verenigde Staten gaat afbouwen. Eerder werd door media al geschreven dat Forever 21 haar retailnetwerk van zo’n 350 winkels zou liquideren, mits er geen koper gevonden zou worden.

Nu blijkt er een liquidatie op de planning te staan: “Forever 21 plant nu een liquidatieverkoop van zijn winkels terwijl het onder toezicht van de rechtbank een verkoop- en marketingproces doorloopt voor sommige of al zijn activa. De winkels en website van de Verenigde Staten blijven open en blijven klanten bedienen. De internationale winkels blijven onaangetast”, meldt het bedrijf volgens Reuters.

Brad Sell, financieel directeur bij F21 OpCo, meldt verder: “We zijn er niet in geslaagd om een duurzame weg voorwaarts te vinden, gezien de concurrentie van buitenlandse fast fashion-bedrijven, die konden profiteren van de minimis-vrijstelling om ons merk te onderbieden op het gebied van prijsstelling en marge, evenals stijgende kosten, economische uitdagingen die onze belangrijkste klanten treffen en veranderende consumententrends.”

Forever 21 diende in 2019 een soortgelijke ‘Chapter 11 bankruptcy’ in, wat resulteerde in de sluiting van verschillende locaties en een terugtrekking uit de Japanse, EU- en Britse markten. Het bedrijf werd later overgenomen door Authentic Brands Group, Simon Property Group en Brookfield Property Group, die samen de nadruk wilden leggen op de Gen Z-klanten van de retailers, evenals op snelle marktprocessen en een duurzame toeleveringsketen.