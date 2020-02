‘Forever 21 wisselt voor 81 miljoen dollar van handen’

Forever 21 heeft een overeenkomst bereikt voor het verkopen van de activa, zo blijkt uit rechtbankdocumenten. De overeenkomst is gesloten meerdere maanden nadat Forever 21 een Chapter 11-procedure aan vroeg bij de rechtbank. De activa van Forever 21 wisselt voor 81 miljoen dollar (73,3 miljoen euro) van handen.

Forever 21 vroeg in september 2019 een Chapter 11-procedure aan, faillissementsbescherming waarbij bedrijven hopen een herstructurering te realiseren. Uit de documenten blijkt nu dat de activa verkocht wordt aan een groep bestaande uit Simon Property Group, Brookfield Properties en Authentic Brands Group.

De goedkeuring door een rechter moet nog gegeven worden. Andere geïnteresseerden in de overname van Forever 21 hebben tot 7 februari om een bod in te dienen. Authentic Brands Group, een van de bedrijven uit de groep investeerders, nam eerder al warenhuisketen Barney’s over.

Forever 21 verliet eerder al de Belgische markt en in begin 2018 ook de Nederlandse markt.