Fosun Fashion Group gaat verder als Lanvin Group

De Fosun Fashion Group krijgt een nieuwe identiteit. Fosun, eigenaar van onder meer de merken Lanvin en Wolford, gaat verder onder de naam Lanvin Group, zo blijkt uit een persbericht van het modeconglomeraat. De hernoeming ‘weerspiegelt de duidelijke visie van de groep om een ​​wereldwijd portfolio van iconische luxe modemerken op te bouwen’, zo is in het persbericht te lezen. De nieuwe huisstijl en website van de groep zullen in de komende maanden worden gelanceerd.

Daarnaast heeft de Lanvin Group in een nieuwe investeringsronde ruim 1 miljard dollar (omgerekend 863,9 miljoen euro) binnengehaald. Bij de investeringsronde schoven twee nieuwe investeerders aan: het Japanse handelsbedrijf ITOCHU Corporation en Stella International, producent van luxeschoenen.

Het Franse couturehuis Lanvin werd in 1889 opgericht en is daarmee een van de oudste nog bestaande couturehuizen. Achter de keuze voor de rebranding van de Fosun Fashion Group tot Lanvin Group ‘ligt de sterke overtuiging dat de geest en het ethos van Jeanne Lanvin bij de start van haar bedrijf - ondernemerschap, creativiteit, openheid en flair - hebben bijgedragen aan de opbouw van Lanvin in de afgelopen 132 jaar’, zo staat in het persbericht. Deze waarden ‘zullen de kern vormen van het succes van de groep nu deze de volgende fase van zijn wereldwijde ontwikkeling in gaat.”

De samenwerking met ITOCHU en Stella International is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de modegroep. Het partnerschap gaat verder dan een financiële investering alleen, zo blijkt uit het persbericht. “De Lanvin Group zal steunen op de marktexpertise, knowhow en middelen in de luxeschoenen- en textielsector die ITOCHU en Stella International te bieden hebben,” aldus Joann Cheng, voorzitter van de Lanvin Group, in het persbericht. “Dit stelt de merken in ons portfolio in staat om voet aan de grond te krijgen in de Japanse markt, hun productaanbod te verbreden, en tegemoet te komen aan een groeiende vraag naar luxeproducten in China en wereldwijd.”

Fosun Fashion Group, nu de Lanvin Group, werd in 2017 opgericht door Fosun International Limited om te kapitaliseren op de groeiende vraag naar luxemode wereldwijd en in China in het bijzonder. In het portfolio van de Lanvin Group zitten behalve Lanvin en Wolford ook het Italiaanse schoenenmerk Sergio Rossi, het Amerikaanse damesmerk St. John Knits en het Italiaanse mannenmodemerk Caruso. De merken worden gekenmerkt door hun lange geschiedenis: de vijf merken bestaan opgeteld al 390 jaar. Anno nu is de Lanvin Group met deze merken aanwezig in meer dan zestig landen wereldwijd, met in totaal ruim duizend verkooppunten.