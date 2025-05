Francesco Scognamiglio koopt zijn merk terug en werkt aan herlancering

De Italiaanse ontwerper Francesco Scognamiglio heeft zijn merk teruggekocht van het Maleisische fonds Y Capital Management, waaraan hij het in 2021 had verkocht na de moeilijkheden die de coronaperiode met zich meebracht. Hij is van plan om zijn merk opnieuw te lanceren met een groot evenement in Napels, dat in juni plaatsvindt.

Voor Scognamiglio is dit een terugkeer naar zijn roots en een nieuw begin. Zijn plannen omvatten een ambitieus project dat mode, kunst en identiteit combineert.

Een nieuw begin in Napels Scognamiglio viert zijn 50ste verjaardag met een speciaal evenement in juni. Dit vindt plaats in het Palazzo Reale in Napels, waar voor het eerst de deuren van het paleis opengaan voor een unieke ervaring die mode en creatieve visie samenbrengt. Meer dan 200 internationale gasten, waaronder muzen, topmodellen en iconen uit de muziek- en filmwereld, zullen aanwezig zijn. Het evenement markeert de start van een nieuwe artistieke fase voor de ontwerper.

Lancering van haute couture collectie

Tijdens dit evenement wordt zijn nieuwe haute couture collectie gepresenteerd, gelijktijdig met de Haute Couture Week in Parijs. Het is een eerbetoon aan de haute couture, Scognamiglio’s oorspronkelijke passie, en aan de esthetische stijl die door de jaren heen zowel beroemdheden als internationale sterren heeft aangetrokken.

Toekomstige projecten in kunst en interieurdesign

Naast mode heeft Scognamiglio plannen om uit te breiden naar de wereld van kunst en interieurdesign. Hij wil ruimtes en sferen creëren die zijn geïnspireerd op zijn eigen stijl en de tijdloze schoonheid van zijn geboortestad, Pompeï.

“Ik begin opnieuw bij mezelf, bij mijn stad en bij alles wat ik liefheb. Napels heeft me geleerd wat schoonheid, kracht en veerkracht betekenen. Vandaag voel ik de behoefte om een groter verhaal te vertellen, dat mode, kunst en cultuur samenbrengt in één visie”, aldus Francesco Scognamiglio.

Een nieuw hoofdstuk in Napels

Scognamiglio’s creatieve reis begint opnieuw in Napels, de stad die zijn inspiratiebron is en die nu de basis vormt voor een nieuw hoofdstuk vol dromen, geschiedenis en toekomst.

Francesco Scognamiglio Haute Couture Spring Summer 2019 Credits: ©Launchmetrics/spotlight