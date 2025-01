Frans kindermodemerk Bonpoint overgenomen

Private investeringsmaatschappij EPI heeft de verkoop van het Franse luxe kinderkledingmerk Bonpoint aan het Chinese conglomeraat Youngor Group bevestigd voor een onbekend bedrag. In een verklaring meldt EPI dat de verkoop Bonpoint in staat zal stellen "een nieuwe groeifase in te gaan", waarmee het sterke groeimomentum, ondersteund door een brand developer in Azië, wordt versneld.

Bonpoint zat 17 jaar in het portfolio van EPI. In de tijd dat het kindermodemerk onder de vleugels viel van EPI heeft EPI een ambitieuze strategie voor Bonpoint geïmplementeerd, waaronder internationale expansie en productdiversificatie, met name in parfums en huidverzorging. Het luxe kinderkledingmerk heeft de afgelopen 17 jaar een "solide en consistente jaarlijkse omzetgroei" laten zien, gedreven door de sterke prestaties in de EMEA-regio (42 procent) en in Azië (48 procent). De cosmetica-activiteiten, die in 2011 werden gelanceerd, vertegenwoordigen nu 25 procent van de omzet van het merk.

Bonpoint x Khaite kinderkledingcollectie Credits: Bonpoint x Khaite by Hanna Tveite

Christopher Descours, president van EPI, zegt in het bericht: "Bonpoint geniet een opmerkelijke internationale erkenning, wat het resultaat is van een ambitieuze strategie die met passie en vastberadenheid is geïmplementeerd door al haar teams, met de steun van EPI. Ik ben zeer tevreden met deze transactie, die Bonpoint alle middelen zal bieden om deze nieuwe groeifase die zich aandient te ondersteunen, met behoud van wat het merk uniek maakt in de wereld van luxe kinderkleding.

“Youngor heeft ontwikkelingsplannen voor het merk gepresenteerd die ons volledig hebben overtuigd. Ik heb er vertrouwen in dat deze nieuwe aandeelhouder, samen met het volledige managementteam, dit excellente modehuis zal blijven laten schitteren."

In een reactie op de overname voegt een woordvoerder van Youngor toe: "We zijn er trots op Bonpoint te kunnen ondersteunen in haar internationale en productontwikkelingsstrategie. Al 50 jaar staat Bonpoint voor excellentie en belichaamt het de Franse art de vivre. We zullen Bonpoint onze expertise bieden, met name onze diepgaande kennis van de Aziatische markt, om dit uitstekende momentum voort te zetten met behoud van de identiteit en unieke geest van dit Franse luxehuis."

Bonpoint werd opgericht in 1975 en is aanwezig in meer dan 30 landen wereldwijd via een netwerk van ongeveer 130 boetieks.

Veja x Bonpoint Credits: Veja x Bonpoint