Frans Lectra neemt meerderheidsaandeel in Nederlands traceerbedrijf Textilegenesis

Het Franse Lectra heeft getekend voor een meerderheidsaandeel van 51 procent in het Nederlandse bedrijf Textilegenesis, dat software biedt voor het traceren van duurzamere materialen. Dat is te lezen in een persbericht van Lectra. Lectra levert zelf industriële software, apparatuur en data aan bedrijven, voornamelijk op het gebied van mode, meubilair en auto’s.

Lectra verkrijgt 51 procent van de aandelen van Textilegenesis begin januari 2023, voor een bedrag van 15,2 miljoen euro. In 2026 en 2028 voorziet Lectra de overige aandelen over te nemen in twee fases. De overnamesom wordt tegen die tijd gebaseerd op de omzetten van Textilegenesis in 2025 en 2027.

Met de overname van Textilegenesis wil Lectra het bedrijf helpen doorontwikkelen. Tegelijkertijd heeft Lectra baat bij de expertise op het gebied van de textieltoeleveringsketen die Textilegenesis ter tafel brengt. Daarmee kan Lectra het aanbod van eigen diensten uitbreiden, zo staat in het persbericht.

Textilegenesis werd opgericht in 2018, en biedt modemerken en textielproducenten de mogelijkheid om de herkomst van hun textiel digitaal in kaart te brengen en zo de transparantie van de toeleveringsketen te verbeteren. Textilegenesis werkte al samen met onder meer H&M, Lenzing en Bestseller.

Lectra werd opgericht in 1973. In 2021 boekte het bedrijf een jaaromzet van 388 miljoen euro. In 2022 beoogt het bedrijf een omzet tussen de 514 en 534 miljoen euro te behalen.