Frans modemerk Sézane trekt nieuwe minderheidsaandeelhouder aan

Franse investeringsmaatschappij Téthys Invest heeft een minderheidsbelang verworven in Frans modemerk Sézane, zo melden diverse media waaronder WWD. Hoeveel precies geïnvesteerd is in het merk is onbekend.

Franse media melden dat het aandeel dat Téthys Invest heeft genomen in het bedrijf kleiner is dan de 45 procent die investeringsmaatschappij General Atlantic op dit moment heeft in het merk.

Sézane staat bekend om de boho en vintage sfeer in de ontwerpen. Het merk heeft negen winkels in Frankrijk, twee in Spanje, twee in de Verenigde Staten, één in Londen en recent opende het een pop-up in Amsterdam.