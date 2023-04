‘Frans schoenenmerk Clergerie op zoek naar koper’

Frans schoenenmerk Clergerie is onder curatele geplaatst, zo meldt WWD. De aangewezen rechter die betrokken is bij de procedure heeft nu zes maanden om een koper te vinden voor het merk. Terwijl de procedure loopt blijft Clergerie gewoon zoals normaal actief.

“De situatie bij de Clergerie Group was heel fragiel op het moment van de overname [door de French Legacy Group in 2020, red], en de impact van de pandemie en de situatie in Oekraïne was een dubbele schok. We zijn tegen een muur aangelopen met de afname van bezoekers in de winkels, langere lead-tijden en vertragingen in de leveringen van leveranciers,” aldus president van het moederbedrijf van Clergerie, French Legacy Group, Jerome Espinos, tegen WWD.

Het merk is opgericht door Robert Clergerie in 1981. Het merk droeg deze naam tot 2018. Op dat moment liet het de naam Robert vallen en ging verder als alleen Clergerie.