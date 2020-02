Franse kindermode groep Orchestra-Prémaman reorganiseert

Orchestra-Prémaman, een kindermodegroep uit Frankrijk, is begonnen met een reorganisatie. De groep staat al sinds vorig jaar september onder curatele na financiële moeilijkheden bij het bedrijf.

Orchestra-Prémaman gaat zich richten op de vijf grootste markten: Frankrijk, België, Zwitserland, Marokko en Griekenland. Vanwege teruglopende resultaten is door de groep besloten om slecht draaiende of verlieslatende winkels te sluiten. In het thuisland van het bedrijf worden daardoor 44 winkels gesloten, buiten de grenzen 81. In België zullen ook winkels sluiten, maar hoeveel exact is nog onbekend.

Naast de sluiting van diverse winkels, zullen ook twee van de distributiecentra gesloten worden. Het gaat om de locaties in Saint-Aunes en Saint-Jean-de-Vedas.