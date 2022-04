Franse luxesector verwelkomt tweede term Macron

De Franse luxe-industrie slaakte een zucht van verlichting na de herverkiezing van president Emmanuel Macron, afgelopen zondag.

Macron erkende in januari het belang van de mode-industrie als de belangrijkste exportsector van Frankrijk. Bij de opening van een door Chanel gesponsorde ambachtswerkplaats in januari zei Macron: "Als ik naar de cijfers van 2021 kijk, is (mode) de belangrijkste exportsector van ons land."

Macron is pas de tweede president die in de afgelopen twee decennia twee termijnen heeft gezeten. Hij won met 58,8 procent van de stemmen van de rechts-conservatieve Marine Le Pen. Met Le Pen aan het roer van Frankrijk zou de tewerkstelling van veel buitenlandse werknemers in gevaar zijn gekomen.

Cijfers van de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) laten zien dat mode in Frankrijk een industrie is van 150 miljard euro. 2,7 van het BBP wordt gegenereerd door de sector, en deze biedt werk aan meer dan 1 miljoen mensen. De mode-industrie weegt daarmee zwaarder voor de Franse economie dan de auto- en luchtvaartindustrieën.

Franse mode gedijt onder het beleid van Macron

Onder Macron bloeide de mode-industrie internationaal. Vijftig van de grootste Franse bedrijven in de mode hebben een exportpercentage van gemiddeld tachtig procent.

Macron is voorstander van Frans vakmanschap, zo blijkt uit een wet die in 2020 werd ingevoerd om ambachtslieden te kunnen rekruteren en opleiden om de savoir-faire in Frankrijk te behouden. Franse modestart-ups hebben ook toegang gekregen tot financiering via de openbare investeringsbank BPI, die de groei van het Franse bedrijfsleven stimuleert door leningen aan te bieden, garanties te verstrekken en kopers- en leverancierskredieten toe te kennen om ook handel in het buitenland aan te moedigen.

Hoewel veel bedrijfsleiders hun politieke voorkeuren voor zichzelf hebben gehouden, maakte Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH, publiekelijk bekend Macron te steunen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman