Franse mededingingsautoriteit legt EssilorLuxottica boete van 81 miljoen euro op

De Franse mededingingautoriteit heeft EssilorLuxottica SA en dochterbedrijf Essilor International SAS een boete van 81 miljoen euro opgelegd, zo blijkt uit een bericht van de autoriteit. De boete is opgelegd vanwege ‘discriminerende handelspraktijken’, aldus het bericht. EssilorLuxottica laat in een separaat bericht weten de veroordeling te zullen aanvechten.

De twee bedrijven zouden 11 jaar en 7 maanden zich schuldig hebben gemaakt aan disriminerende handelspraktijken om de ontwikkeling van de online verkoop van corrigerende lenzen in Frankrijk te belemmeren. Dit is het resultaat van een onderzoek waarin inspecties, inbeslagnames, hoorzittingen en gesprekken met spelers in de optische-lenzenindustrie zijn uitgevoerd.

“Hoewel onlineverkoopsites in hoge mate concurrerend zijn wat de prijs betreft en beantwoorden aan de wens van de overheid om een verkoopmethode aan te moedigen die tot lagere prijzen leidt, kunnen de discriminerende handelspraktijken van Essilor ertoe hebben bijgedragen dat de prijs van brillen hoog bleef en steeg tijdens de inbreukperiode. Zij droegen ook bij tot de beperking van de keuze en de informatie van de consument, hoewel, zoals de Autoriteit opmerkte, de toegang tot de producten van Essilor en de communicatie op dit punt cruciaal waren voor de geloofwaardigheid van het opkomende online-verkoopkanaal, gezien de ongeëvenaarde reputatie van deze producten,” aldus het bericht van de autoriteit.

EssilorLuxottica zal de veroordeling en de boete aanvechten, zo is te lezen in een eigen persbericht van de Italiaanse brillengigant. “EssilorLuxottica gelooft sterk in de legaliteit van haar praktijken en in de relevantie van de distributie van specifieke segmenten van voorgeschreven producten onder voorwaarden die ons in staat stellen ervoor te zorgen dat consumenten de beste visuscorrectie kunnen krijgen die nodig is voor hun individuele visuele behoeften. De onderneming herhaalt ook dat haar praktijken volledig in overeenstemming waren met de concurrentie- en regelgevingscontext van de betrokken periode, en dat zij niet alleen haar klanten en partners, maar de hele sector ten goede kwamen. EssilorLuxottica is het volledig oneens met het besluit van de FCA en zal hiertegen in beroep gaan. De onderneming is ervan overtuigd dat zij met succes zal aantonen dat het besluit ongegrond is.”