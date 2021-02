Franse modegroep SMCP eindigt boekjaar 2020 met 22,9 procent minder omzet

SMCP, het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en De Fursac, heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een omzetverlies van 22,9 procent. De omzet kwam neer op 873 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag.

SMCP leed het meeste in geheel Amerika. De omzet nam daar in het jaar af met 38,1 procent naar een bedrag van 93,1 miljoen euro. De EMEA-regio (Europa, Midden-Oosten en Afrika) volgt met een omzetdaling van 29,8 procent en een omzet van 237,1 miljoen euro. In thuisland Frankrijk kreeg SMCP te maken met een omzetdaling van 19 procent waardoor de omzet neerkomt op 311,3 miljoen euro. De afname van omzet bleef in de APAC-regio het meest beperkt met 10,7 procent. Het bedrijf behaalde in de regio een omzet van 231,4 miljoen euro.

Modemerk Sandro blijft ondanks de omzetdaling van 24,9 procent het meeste omzet binnenhalen voor SMCP. Het merk behaalde een omzet van 414,3 procent in het boekjaar. Maje volgde met een omzet van 336,8 miljoen euro door een daling van 23,3 procent. De overige merken (Claudie Pierlot, De Fursac en Suite 341) behaalde een omzet van 121,9 miljoen euro door een daling van 14,2 procent, aldus het jaarverslag.