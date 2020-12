Franse overheid doet onderzoek naar Kering’s belastingen

Kering bevestigt dat de Parquet National Financier een onderzoek is gestart naar het bedrijf. Kering maakt dit bekend in een persbericht nadat diverse media melding deden van het onderzoek naar de belastingen van de Franse luxegroep.

Kering geeft aan dat het nog niet was geïnformeerd over het onderzoek voordat de mediaberichten op 15 december verschenen. De zaak draait om de Zwitserse dochter van Kering, LGI. De berichten van 15 december schreven dat Kering een belastingvoordeel van 2,5 miljard euro had verkregen tussen 2010 en 2017 door te noteren dat zaken die in Italië waren gedaan, werkelijk in Zwitserland hadden plaatsgevonden. Kering geeft aan dat de problemen rondom de Zwitserse dochter in 2019 al zijn opgelost met een overeenkomst tussen Gucci, een van de merken uit het portfolio, en de Italiaanse belastingdienst.

Kering geeft aan dat het volledig mee zal werken met het Franse onderzoek. Daarnaast meldt het dat het altijd open zal communiceren over de belastingen die het betaalt. Tot slot verwerpt Kering de aantijgingen van belastingfraude die in de media werden gedaan.