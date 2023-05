Franse rechters laten onderzoek naar modebedrijven in verband met Oeigoerse dwangarbeid vallen

Franse rechters staken een onderzoek naar vier modebedrijven die in verband liggen met dwangarbeid van de Oeigoerse minderheden in China, zo meldt het Franse persbureau AFP volgens FashionNetwork. De advocaat van de aanklagers meldt dat ze een nieuwe klacht indienen.

De rechters startten in 2021 een onderzoek naar de bewering dat multinationals, waaronder Uniqlo en Inditex, medeplichtig zijn aan het schenden van mensenrechten. De zaak was gebaseerd op een klacht van de anti-corruptiegroep Sherpa, de Franse tak van de Schone Kleren Campagne en het Oeigoerse Instituut van Europa, en van een Oeigoerse vrouw die in een kamp in Xinjiang was vastgehouden. Zij beschuldigden Inditex, Uniqlo, het Franse modebedrijf SMCP en Skechers ervan katoen gebruikt te hebben dat in de Xinjiang-regio geproduceerd was, aldus AFP volgens FashionNetwork.

Op 12 april stuurde het openbaar ministerie de aanklagers een brief, die ingezien werd door AFP, waarin hen werd meegedeeld dat het onderzoek stop werd gezet omdat het ‘niet bevoegd is om de klacht betreffende de feiten te vervolgen’. Een betrokken bron zei dat dit kwam, omdat de vermeende misdaden waarschijnlijk werden uitgevoerd door Chinese bedrijven in China.

Alle vier de modebedrijven ontkenden destijds de beschuldigingen. Inditex zei daarop dat het strikt toezicht houdt en Uniqlo meldde dat het via derden inspecties uitvoert om ervoor te zorgen dat zijn leveranciers de mensenrechten niet schenden, schrijft FashionNetwork. SMCP zei tegen AFP dat het gelooft dat het onderzoek is ingetrokken "nadat de naam van de SMCP-groep en haar merken in oktober 2022 waren verwijderd" uit het Australische NGO-rapport.