Franse start-up Fairly Made haalt vijf miljoen aan kapitaal binnen

De in 2018 opgerichte start-up Fairly Made heeft vijf miljoen euro aan kapitaal opgehaald van het ETF kapitaalfonds (Environmental Technology Fund), zo bevestigd Fairly Made via LinkedIn. Fairly Made helpt merken hun toeleveringsketens in kaart brengen door het verzamelen en visualiseren van de hiervoor nodige informatie.

De oprichters van de in Parijs gevestigde start-up en tevens grootaandeelhouders van het bedrijf, Laure Betsch en Camille Le Gal, delen in een gesprek met FashionNetwork hoe het de investering zal gebruiken om teams te versterken en nieuwe markten aan te boren. Zo legt Laure Betsch uit hoe de fondsenwerving hen in staat moet stellen om hun aanwezigheid op de Franse markt te versterken, maar ook om groei op Europees niveau te versnellen.

“Er is veel te doen om de sector te ondersteunen met het oog op de nieuwe regelgeving. We zijn gaan samenwerken met Italiaanse spelers en moeten een Europese leiderspositie opbouwen. En we kijken naar andere markten, met name in de Verenigde Staten waar de regelgeving ook verandert", aldus Betsch aan FashionNetwork.

Fairly Made werkt momenteel al met LVMH, Ba&sh en SMCP. In februari van dit jaar schreef FashionUnited nog over de stappen die SMCP (moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac) in samenwerking met Fairly Made maakt op het gebied van transparantie in de productieketen. Zo wil SMCP dat in 2025 elk product een QR-code heeft die snelle, simpele, transparante en gecentraliseerde toegang tot de informatie biedt over het product.