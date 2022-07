Fraser Group Plc koopt I Saw It First, plant integratie met Missguided

Frasers Group Plc heeft online fashion retailer I Saw It First overgenomen, zo meldt de groep vandaag in een persbericht. Ze plannen hierbij ook een integratie met het eerder deze zomer door hen overgenomen merk Missguided.

“Frasers kijkt uit naar de integratie van I Saw It First, dat vandaag de dag meer dan vijf miljoen consumenten heeft, na een snelle groei van haar digitale aanwezigheid sinds de lancering in 2017,” zo staat er in het persbericht vermeldt.

De groep licht verder toe: “I Saw It First zal profiteren van de kracht en schaal van het platform van Frasers Group en van de integratie met het onlangs door Frasers overgenomen bedrijf Missguided”

Begin juni kwam naar buiten dat Frasers Group Plc Missguided had overgenomen voor een bedrag van twintig miljoen pond, omgerekend 23,5 miljoen euro. Het werd toen overigens wel vermeld dat Missguided na het afronden van de overname gedurende een transitieperiode van acht weken nog aangestuurd zou worden door de curator die eerder voor het merk was aangesteld, een periode die nu zijn einde nadert. Na deze periode zou het de bedoeling zijn dat Missguided als zelfstandig bedrijf binnen de Frasers Group Plc zal opereren.