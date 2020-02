Frasers Group neemt belang in Mulberry Group

Mike Ashley, eigenaar van het detailhandelsbedrijf Frasers Group plc, neemt een minderheidsbelang van 12,5 procent in de Mulberry Group. Frasers Group, voorheen Sports Direct International plc, kondigde maandag aan dat de aankoop van de aandelen een “belangrijke strategische prioriteit” heeft, schrijft The Guardian.

Details over de verkoopprijs zijn niet bekend. Ashley zou met zijn bedrijf meer in de richting van “premium externe merken” willen gaan, aldus de Britse krant. Eerder nam de ondernemer al warenhuisketen House of Fraser en merken als Jack Wills en Donnay over. Daarnaast heeft Ashley’s Frasers Group een aandeel van 26 procent in het Britse label French Connection. De Mulberry Group is de meest luxueuze investering van het bedrijf tot nu toe.

“Een belangrijke strategische prioriteit voor Frasers Group is het verbeteren van onze retailpositie en het opbouwen van sterkere relaties met premium merken van derden. Frasers Group kijkt ernaar uit om nauwer samen te werken met Mulberry, ten behoeve van de aandeelhouders van beide bedrijven,” verklaart Ashley, aldus The Guardian. Items van Mulberry werden reeds verkocht in de warenhuisketen House of Fraser.

Beeld: Mulberry