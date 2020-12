Frasers Group ook geïnteresseerd in Arcadia-merken

Frasers Group Plc heeft niet alleen het oog laten vallen op Britse keten Debenhams, het heeft ook interesse in het merkenportfolio van de Arcadia Group. Dit meldt CFO Chris Wootton tegen onder andere de BBC.

Vorige week werd de Arcadia Group surseance verleend en een dag later werd gemeld dat voor Debenhams nog steeds geen overnamepartij gevonden was. Bij Debenhams betekende dit dat de curatoren een begin gingen maken met het sluiten van de retailketen. Begin deze week bevestigde Frasers Group Plc gesprekken te voeren met de curatoren van Debenhams, maar dat er nog geen garantie is als het aankomt op een overname. Nu blijkt de groep ook in gesprek te gaan met Arcadia.

Wootton benadrukt dat hoewel er gesprekken gaande zijn, Frasers nog niet naar specifieke merken uit het portfolio van Arcadia kijkt. “We kijken naar alles in de winkelstraat. Het proces is nog maar net begonnen dus er is nog een lange weg te gaan,” aldus Wootton tegen de BBC.

Arcadia is het moederbedrijf van de merken Burton, Dorothy Perkins, Evans, Topshop, Topman, Miss Selfridge, Wallis en Outfit.