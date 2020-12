Frasers Group Plc bevestigt interesse in Debenhams

Brits modebedrijf Frasers Group Plc heeft bevestigd dat het gesprekken voert met de curatoren van de Britse tak van Debenhams. Het zou een mogelijke redding betekenen voor Debenhams want tot op heden is er nog geen overnamepartij gevonden voor het retailbedrijf met ruim honderd winkels.

Frasers Group plc benadrukt in het persbericht dat het hoopt het bedrijf te redden en de daarbij behorende banen, maar dat het tijdsbestek kort is en de positie van Debenhams nog verder in gevaar is gekomen door het feit dat de Arcadia Group recent surseance verleend is. Arcadia is een van de grootste concessie houders van Debenhams. “Er is geen zekerheid dat er enige transactie zal gebeuren, zeker als de gesprekken niet snel kunnen worden afgerond.

Vorige week was een onstuimige week voor de Britse retail. De Arcadia Group werd surseance verleend op maandag en later in de week volgde ook Bonmarché. De curatoren van Debenhams maakte daarnaast bekend dat begonnen werd aan de sluiting van de Britse tak omdat overnamegesprekken niet succesvol bleken. De komst van Frasers kan een mogelijke redding betekenen voor Debenhams.