Frasers Group Plc neemt 15 merken over van JD Sports Plc

Frasers Group Plc blijft het overnamepad bewandelen. De Britse groep heeft in een persbericht aangekondigd dat het 15 merken overneemt van JD Sports Plc. JD Sports en Frasers worden doorgaans gezien als rivalen, wat de grote overname opmerkelijk maakt.

De merken Base Childrenswear, Choice, Clothingsites (inclusief Brown Bag Clothing), Cricket, Giulio, Kids Cavern, Missy Empire, Nicholas Deakins, Pretty Green, Prevu Studio, Rascal Clothing, Tessuti (inclusief Xile), Scotts, Watch Shop en Topgrade Sportswear (inclusief Get The Label) komen nu in handen van Frasers. De overname kost 47,5 miljoen pond (54,5 miljoen euro).

Het gaat om premium merken uit het portfolio van JD Sports. Frasers Group wil juist het portfolio verbreden met een premium positionering.