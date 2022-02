Frasers Group Plc neemt retailer Studio Retail over voor kleine 27 miljoen pond

De Britse Frasers Group Plc heeft een nieuwe toevoeging aan het portfolio. Het bedrijf neemt namelijk digitale retailer Studio Retail Limited over, zo is te lezen in een persbericht. De Frasers Group betaalt 26,8 miljoen pond (32 miljoen euro) voor de retailer.

De overname is van Studio Retail Limited en diverse activa van de Studio Retail Group die op dit moment in uitstel van betaling verkeerd. Het betekent de redding van het bedrijf en ongeveer 1.500 banen aldus het korte persbericht.

Frasers Group Plc en Studio Retail zijn geen vreemden van elkaar. De eerste is namelijk de grootste aandeelhouder van de tweede. De overname ziet Frasers Group als onderdeel van de strategie om de klantreis te verbeteren, aldus het persbericht.