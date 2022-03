Frasers Group Plc verhoogt aandeel in Hugo Boss AG

Frasers Group Plc heeft de aandelen in Hugo Boss AG verder verhoogd. Door de aankoop van nieuwe aandelen heeft het bedrijf nu 4,5 procent van de normale aandelen in handen. Daarnaast heeft het 13,7 procent van de aandelen via 'put opties' van het bedrijf in handen, aldus een persbericht.

Het betekent nu dat Frasers Group Plc aandelen heeft ter waarde van 475 miljoen euro in Hugo Boss AG. In een persbericht zegt de groep dat de verhoging van haar investering "het geloof van Frasers Group in het merk, de strategie en het managementteam van Hugo Boss weerspiegelt". "Frasers Group blijft van plan een ondersteunende aandeelhouder te zijn en waarde te creëren in het belang van zowel Frasers Group's als Hugo Boss' aandeelhouders."

De strategie van het Frasers Group Plc, dat al een uitgebreide detailhandelsportefeuille heeft, is gericht op uitbreiding in de luxe-industrie en op een duurzamer bedrijf. Naast de aandelen van Hugo Boss AG, is Frasers Group Plc ook de eigenaar van onder andere Sports Direct en Flannels.