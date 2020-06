Frasers Group verwerft belang in Hugo Boss, beweegt zich richting hogere segment

De Frasers Group, eigendom van de Britse miljardair Mike Ashley, heeft via aandelen en derivaten een belang van 5,1 procent verkregen in het Duitse label Hugo Boss. Het zet daarmee zijn plan voort om deel uit te maken van het hogere segment. Dat meldt een persbericht van Reuters.

De groep, die eigenaar is van onder meer het Britse warenhuis House of Fraser, zei dat de beslissing zowel haar groeiende relatie met Hugo Boss weerspiegelt, evenals haar geloof in de toekomst van het merk op lange termijn.

Het ’Harrods van de high street’

Het verkrijgen van het belang in Hugo Boss markeert de meest recente zet van Fraser om zichzelf te positioneren als een bedrijf uit het hogere segment. Eerder zei Ashley al dat hij wil dat Frasers het ‘Harrods van de high street’ wordt.

In februari verwierf de groep een belang van 12,5 procent in het luxe Britse handtassenlabel Mulberry. "Een belangrijke strategische prioriteit voor Frasers Group is het versterken van ons winkelaanbod en het opbouwen van sterkere relaties met eersteklas merken van derden," zo verklaarde het bedrijf destijds.

Frasers zei dat het nu 120.000 gewone aandelen in Hugo Boss heeft gekocht, 140.000 gewone aandelen via contracts for difference (CfD) en 3,29 miljoen gewone aandelen via de verkoop van opties. Rekening houdend met de premie die het zal ontvangen via de opties bedraagt de maximale totale exposure in verband met de verworven belangen in Hugo Boss ongeveer 97 miljoen pond (108 miljoen euro), zo is te lezen in het persbericht van Reuters.

“Deze investering weerspiegelt de groeiende relatie van Frasers Group met Hugo Boss en het geloof in de lange termijn toekomst van Hugo Boss,” zo is te lezen in een statement van het bedrijf, in handen van onder meer Just-Style en Reuters. Frasers Group wil een ondersteunende stakeholder zijn en waarde creëren in het belang van de aandeelhouders van zowel Frasers Group als Hugo Boss.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman