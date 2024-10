Frasers Group verwerft belang in moderetailer en distributeur Hudson Malta

Frasers Group heeft een deel van Hudson Malta gekocht, een bedrijf dat winkels en distributie regelt vanuit Malta. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. Door deze samenwerking wil Frasers Group ervoor zorgen dat zijn merken Sports Direct en USC winkels gaan openen op Malta. De eerste winkel wordt in 2025 verwacht. Daarnaast is er ook een plan om Sports Direct uit te breiden naar Noordwest-Afrika. Dit blijkt uit een persbericht aan FashionUnited.

Hudson Malta is onderdeel van Hudson Holdings Group en werkt met bekende merken zoals Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Mango en Timberland. Hudson heeft bijna 90 winkels in Afrika en Zuid-Europa en levert producten aan meer dan 30 Afrikaanse landen. Het bedrijf heeft een strategisch gelegen distributiecentrum op Malta, vlak bij de luchthaven. Hudson bestaat sinds 2006 en heeft meer dan 1.000 medewerkers uit meer dan 50 landen.

Michael Murray, de CEO van Frasers Group, zegt: "We zijn blij om met Hudson samen te werken. Internationale groei is een belangrijk deel van onze strategie, en deze samenwerking helpt ons om sterker te worden in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. We kijken ernaar uit om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en onze merken naar meer mensen en markten te brengen."

Chris Muscat, de directeur van Hudson, voegt toe: "Deze investering helpt ons sneller te groeien in Zuid-Europa en Afrika. Deze regio’s zijn belangrijk voor de uitbreidingsplannen van Frasers Group. Met onze ervaring in Afrika en de sterke merken en retail-expertise van Frasers zijn we klaar om verder te groeien en nieuwe kansen te benutten."