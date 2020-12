Frasers Group zal geen bod uitbrengen op Mulberry

Frasers Group Plc zal geen poging doen om modehuis Mulberry over te nemen. Dit benadrukt Frasers nogmaals in een persbericht.

Frasers Group nam eerder dit jaar een aandeel in Mulberry als onderdeel van het plan om Frasers Group meer in de luxere markt te positioneren. Het vergrootte het aandeel in Mulberry twee keer in november, waardoor het uiteindelijk 36.8 procent van de aandelen in handen heeft. In november begon daardoor ook een aanbiedingsperiode waarin Frasers een overnamebod kon doen. Hierdoor werd gespeculeerd dat Frasers Group Plc uit was op het merk.

Frasers Group heeft op dit moment de merken House of Fraser, Jack Wills en Evan Cycles in het portfolio. Eerder dit jaar kocht het ook aandelen in Hugo Boss als onderdeel om zich in een hogere markt te positioneren. Ondertussen is Frasers ook in de race voor een overname van Debenhams en Arcadia.