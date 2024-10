Frasers Group ziet af van bod op Mulberry temidden van bestuurlijke spanningen

Frasers Group trekt zijn bod op het Britse luxemerk Mulberry in, nadat het unanieme afwijzing van het voorgestelde bod van 130 pence per aandeel tegemoet zag. Dit benadrukt de groeiende spanningen tussen het retailconglomeraat en het bestuur van het erfgoedlabel.

De door Mike Ashley opgerichte groep, die zich strategisch richt op premium retail door overnames van onder andere House of Fraser en Flannels, zag zijn ambities gedwarsboomd door Mulberry’s meerderheidsaandeelhouder Challince. De Singaporese investeerder verklaarde “geen interesse te hebben om zijn Mulberry aandelen aan Frasers te verkopen of Frasers een onherroepelijke of andere toezegging te doen met betrekking tot het mogelijke aanbod”, meldt Yahoo Finance.

Ondanks het feit dat Frasers een aanzienlijk belang van 37 procent heeft in de maker van luxe handtassen, lijkt de relatie tussen Frasers en het bestuur van Mulberry steeds meer gespannen. In een verklaring aan de beurs toonde Frasers zich met name bezorgd over de corporate governance en verwees daarbij specifiek naar een recente noodregeling van 10 miljoen pond met Challice.

“Frasers blijft een lange-termijn supporter van het geliefde Britse merk”, aldus het bedrijf. Het voegde er echter aan toe: “Frasers blijft ook bezorgd over het bestuur van Mulberry, en zou met name niet graag een ander scenario zien waarin het bestuur ervoor kiest om uitsluitend privé met Challice te praten over belangrijke zaken, zoals de nood onderschrijving van 10 miljoen pond die op 27 september werd aangekondigd.”

Het mislukte overnamebod is nu uitgegroeid tot een geschil over de vertegenwoordiging van het bestuur, waarbij Frasers opmerkte: “Het bestuur van Mulberry heeft Frasers consequent erkend als een ondersteunende aandeelhouder en gezien het belang van 37 procent hoopt Frasers nu dat het bestuur zich positief zal inzetten voor een benoeming van Frasers in het bestuur van Mulberry, een verzoek dat in de recente geschiedenis meerdere malen is gedaan.”