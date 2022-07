‘Fraudehelpdesk ontving dit jaar al meer dan 2.500 meldingen van webwinkelfraude’

In de eerste zes maanden van 2022 ontving de Nederlandse Fraudehelpdesk al ruim 2.500 meldingen van webwinkelfraude. Dat blijkt uit cijfers van de helpdesk die door Nu.nl werden opgevraagd. 2.137 Nederlanders raakten ook daadwerkelijk geld kwijt; in totaal ging het om een bedrag van bijna 483 duizend euro, gemiddeld ongeveer 226 euro per persoon.

De Fraudehelpdesk kreeg in totaal 18.738 meldingen van online fraude van januari tot en met juni dit jaar. Daaronder vallen ook andere vormen van fraude, zoals beleggingsfraude, identiteitsfraude en cybercrime. Daarvan raakten 3.764 personen hun geld kwijt. Met 2.137 gedupeerden vielen in de categorie webwinkelfraude veruit de meeste slachtoffers.

De meldingen kwamen binnen via het callcenter van de Fraudehelpdesk. De organisatie biedt ook de mogelijkheid een verkort meldformulier in te vullen voor verdachte sms’jes of WhatsApp-berichten.