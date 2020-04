Freelancers en de coronacrisis: ontwerper en stylist Ilfa Siebenhaar

Ontwerpers, stylisten, schrijvers, fotografen, vormgevers, producenten: in de mode zijn freelancers overal. Zelfstandig en flexibel werken heeft zo zijn voordelen, maar het betekent ook grotere risico’s. Nu steeds meer collecties, producties en evenementen worden geannuleerd als gevolg van de coronacrisis, lopen voor veel freelancers de opdrachten terug. Wat zijn voor hen de gevolgen? Wat houdt hen bezig? FashionUnited spreekt verschillende freelancers uit de mode-industrie over de impact van de coronacrisis op hun werksituatie.

De eerste in de reeks is freelance modeontwerper en stylist Ilfa Siebenhaar. Siebenhaar volgde een modeopleiding aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en specialiseerde zich in duurzaamheid. In 2017 studeerde ze af met een collectie stoffen geverfd met behulp van bacteriën. Momenteel werkt ze als zelfstandig ontwerper aan het vervolgproject ‘Living Colour’, ontwerpt ze voor het duurzame label Joline Jolink, en doet ze af en toe een stylingopdracht. FashionUnited sprak Siebenhaar over de telefoon.

Hoe ziet je werkweek er gewoonlijk uit?

”Een aantal dagen per week ben ik in het atelier van Joline Jolink. Afhankelijk van hoeveel opdrachten ik daarnaast heb, stem ik het aantal dagen met haar af. Ik doe hier en daar stylingklussen, bijvoorbeeld voor modebeurzen. Daarnaast heb ik sinds 1 januari een eigen studio in De Wasserij in Rotterdam (fashion hub met ateliers voor modemakers, waaronder ontwerpers, fotografen en grafisch vormgevers, red.). Daar werk ik aan ‘Living Colour’, een onderzoek naar de mogelijkheden en toepassingen van textiel geverfd met bacteriën.”

Foto links: Ilfa Siebenhaar. Foto rechts: documentatie project ‘Living Colour’. Credits: Ilfa Siebenhaar

Hoe is je werksituatie veranderd?

”Ik kan voorlopig niet bij Joline werken vanwege de strenge veiligheidsvoorschriften rondom Covid-19. Vrijwel alle stylingopdrachten zijn geannuleerd of verschoven, dus op dat vlak gebeurt ook niet veel. Wat ‘Living Colour’ betreft: ik was de afgelopen maanden voorbereidingen aan het treffen voor een samenwerking met een modemerk en voor een expositie. Die gaan allebei niet door. Dat vind ik heel jammer, maar we gaan er creatief mee om. De expositie, bijvoorbeeld, wordt deels gedigitaliseerd.”

”Sinds 3,5 week werk ik thuis. De spullen die ik nodig heb voor ‘Living Colour’ heb ik in maart uit mijn studio gehaald en naar mijn huis gebracht. Een deel, waaronder de bacteriën en een aantal geverfde stoffen, stond opgeslagen in het laboratorium van de Hogeschool Rotterdam. Toen aangekondigd werd dat die dicht ging, kon ik nog een halfuurtje naar binnen om mijn spullen uit het lab te halen. De bacteriën staan nu bij mij thuis in de koeling.”

Wat houdt je bezig?

”Ik werk door aan ‘Living Colour’. Daarnaast probeer ik nieuwe ideeën, of ideeën die al langer op de plank liggen, uit te werken. Zo ben met een eigen minicollectie bezig; momenteel ben ik aan het patroontekenen. En ik speel met het idee om een kit te creëren waarmee mensen thuis stoffen kunnen verven door middel van bacteriën. Daar heb ik bij mijn afstuderen al een prototype voor ontwikkeld, maar ik zou deze wel echt op de markt willen brengen. Ik ben dus niet bepaald aan het niksen.”

Hoe gaat het thuiswerken?

“Ik woon met mijn vriend in een benedenverdieping met souterrain. Mijn vriend is ook freelancer, hij werkt in de IT. Aanvankelijk werkten we allebei aan de eettafel: hij aan de computer, en ik op mijn naaimachine. Maar een naaimachine maakt herrie, en hij moest veel videobellen. Dat was niet echt handig. We hebben nu het huis in tweeën gesplitst. Mijn vriend heeft van het souterrain zijn kantoor gemaakt, ik werk in de woonkamer. Zo gaat het prima. Tussen de middag lunchen we samen.”

Foto links: textiel geverfd door Siebenhaar met behulp van bacteriën. Foto rechts: collectie ‘The unseen world of microorganisms’, met model Rabia Omanette. Credits: Ilfa Siebenhaar

“Thuis werken is wel anders dan in de studio. Daar kan ik lekker kliederen, dat gaat thuis moeilijker. En ik heb thuis geen paspop staan, dus ik moet alles zelf doorpassen, of mijn vriend vragen om even voor paspop te spelen. Hij heeft alleen niet echt de goede maten... Ik mis ook wel het soort sociale contact dat ik gewoonlijk tijdens mijn werk heb. Maar gelukkig kan ik facetimen met collega’s en vrienden. Dan trek ik een van mijn ontwerpen aan, en dan bel ik een vriendin, die ook ontwerper is: ‘Wat vind je, moet hier nog een zak? Of niet?’”

Hoe gaat het financieel?

“Financieel is het wel te doen, ik kan mijn vaste lasten nog betalen. Maar het is wel spannend. In februari werden al een paar van stylingopdrachten geannuleerd, dat zijn voor mij gewoonlijk de krenten in de pap. En ik weet niet hoe het er over een paar maanden uit gaat zien: of mensen de hand op de knip zullen houden of niet, en of er ruimte zal zijn voor opdrachten. Ik weet ook niet zeker of ik recht heb op de TOZO-regeling. Ik heb hem in ieder geval aangevraagd, maar de verwerking van zo’n aanvraag duurt vier weken. Kortom: alles wordt vooruitgeschoven. Dat maakt dat nog een beetje onduidelijk is wat de daadwerkelijke impact van de coronacrisis op mijn werk en leven zal zijn.”

Hoe kijk je naar de toekomst? Maak je je zorgen?

“Nee, eigenlijk niet. Ik word juist creatiever van dit soort situaties. Ik heb minder stress, vlieg niet de hele tijd heen en weer tussen opdrachten. Normaal werk ik onder tijdsdruk, nu kan ik meer aandacht en energie steken in de dingen die ik maak. Ik heb de ruimte om ontwerpen even te laten liggen of ze van een afstand te bekijken, en kan mijn werk zorgvuldiger uitwerken.”

”Ik probeer zo min mogelijk negatieve berichten te lezen, met een negatief beeld kom je niet ver. Positief blijven denken is belangrijk.”