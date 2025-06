Freitag introduceert verhuurservice Freitag Rent

Het Zwitserse tassenmerk Freitag zet een stap richting een circulair bedrijfsmodel met de verhuurservice Freitag Rent. Dat laat het merk weten in een persbericht. Freitag voegt zich hiermee bij merken zoals Decathlon, Bever, H&M, Urban Outfitters en Nike, die al eerder verhuurservices lanceerden.

Peter Hollenstein, projectmanager bij Freitag Rent, vertelt: “We willen delen in plaats van bezitten stimuleren, dus ontwikkelen we producten die zo vaak en zo lang mogelijk worden gebruikt.” Hij vervolgt: “Met Freitag Rent besparen we grondstoffen en verkennen we een circulair bedrijfsmodel dat voor ons nieuw terrein is. Samen brengen deze elementen ons een stap dichter bij de circulaire economie.”

De verhuurservice is vanaf vandaag beschikbaar in geselecteerde winkels voor de grootste reisrugzak van het merk: de F512 Voyager. Freitag verwacht dat mensen slechts een paar dagen per jaar een reistas nodig hebben. Daarom biedt het merk consumenten de mogelijkheid om de tas te huren in plaats van te kopen. Het minimale huurbedrag is 24 euro voor vier dagen. Dit bedrag dekt de kosten voor het maken en onderhouden van de tas, het reinigen en vervangen van de voering, en de afhandeling in de winkel, aldus het persbericht.

De service heeft ook een sociaal aspect. Het binnenvak van de F512 Voyager-reistas bevat een klein dagboekje. Aan het begin van de huurperiode wordt de huidige datum in het boekje gestempeld. Huurders mogen hun naam en bestemming noteren. Ze kunnen vervolgens de lege pagina’s gebruiken om persoonlijke herinneringen aan hun reis vast te leggen, tips te delen of reisroutes te documenteren. Zo krijgt de service een persoonlijk karakter.

Freitag heeft 460 verkooppunten en 21 eigen winkels. Het merk is actief in onder meer Nederland, België, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Italië.