Kledingverhuur: Duurzaam alternatief of verborgen ecologische misstap?

Het idee om kleding te huren in plaats van te kopen, spreekt steeds meer consumenten aan, vooral in een context waarin de mode-industrie in toenemende mate verantwoordelijk wordt gehouden voor hoge CO2-uitstoot. Met een jaarlijkse groei van 10 procent lijkt de kledingverhuurmarkt te voorzien in een behoefte aan meer verantwoorde consumptie, met name om de ecologische voetafdruk van fast fashion te beperken. Maar is deze aanpak werkelijk gunstig voor de planeet? Het antwoord is complexer dan het lijkt.

Samenvatting Kleding huren lijkt milieuvriendelijker dan kopen, maar een studie toont aan dat dit niet altijd het geval is.

Het "rebound-effect" zorgt ervoor dat sommige consumenten door het huren juist meer consumeren.

Een verantwoorde aanpak, zowel van bedrijven als consumenten, is essentieel om de ecologische voordelen van kledingverhuur te maximaliseren.

Een veelbelovende oplossing, maar niet zonder beperkingen

De mode-industrie is een van de meest vervuilende ter wereld, en het is in deze context dat kledingverhuurservices zijn ontstaan, met de belofte van een duurzamer alternatief. In plaats van kleding te kopen, kunnen consumenten deze nu voor een beperkte periode huren en na gebruik retourneren om nieuwe kledingstukken te verkrijgen. Platforms zoals Le Closet of Rerun hebben deze praktijk gepopulariseerd en trekken consumenten aan die zich modieus willen kleden en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.

Een gezamenlijke studie van de Franse bedrijfsschool EDHEC en de Belgische universiteit UCL Louvain brengt echter een verrassend fenomeen aan het licht: kledingverhuur kan in sommige gevallen de ecologische voetafdruk niet verminderen, of zelfs verergeren.

Het rebound-effect: een toename van de consumptie

Het rebound-effect is een economisch concept dat een situatie beschrijft waarin de verwachte milieuwinst van een oplossing, zoals kledingverhuur, teniet wordt gedaan door compenserend gedrag. Deze studie, gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek, toont aan dat kledingverhuur soms een versnelde consumptie kan aanmoedigen in plaats van deze te verminderen. De mogelijkheid om gemakkelijk kleding te huren, tegen lagere kosten en met een grote variëteit, stimuleert sommige consumenten om vaker te huren of zelfs impulsief de kleding te kopen die ze huren.

Bovendien gebruiken sommige mensen, die geld besparen door te huren, deze besparingen om meer andere goederen te kopen, zoals elektronica of huishoudelijke apparaten, wat hun ecologische voetafdruk vergroot.

Verschillende effecten afhankelijk van de consumentengroepen

De studie laat zien dat het rebound-effect niet homogeen is en varieert afhankelijk van de consumentengroepen. Onder de gebruikers van kledingverhuurservices zijn twee groepen in het bijzonder meer geneigd tot negatieve rebound-effecten. De eerste groep, de "zoekers naar stimulatie en plezier", voornamelijk bestaande uit mannen, zoekt naar nieuwigheid en diversiteit. Voor hen stimuleert verhuur hun verlangen om hun garderobe voortdurend te vernieuwen, wat hun consumptie kan verhogen.

De tweede groep, de "apatische jonge stedelingen", hoewel ze niet bijzonder gemotiveerd zijn door het zoeken naar plezier, hebben de neiging om hun aankopen in andere categorieën te verhogen nadat ze kleding hebben gehuurd. Deze groep, voornamelijk bestaande uit jonge, stedelijke mannen, vaak alleenstaand en hoogopgeleid, vertegenwoordigt ongeveer 18 procent van de gebruikers en is bijzonder vatbaar voor indirecte rebound-effecten.

Een groeiende markt, maar ecologisch complex

De kledingverhuurmarkt heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt en wordt in 2024 geschat op 1,77 miljard dollar (omgerekend 1,70 miljard euro). Volgens het rapport van Mordor Intelligence zal deze naar verwachting 2,47 miljard dollar (omgerekend 2,37 miljard euro) bereiken in 2029, met een groeipercentage van bijna 7 procent gedurende deze periode. Bedrijven zoals Rent the Runway, Gwynnie Bee of Tuileries domineren deze sector, maar veel nieuwe bedrijven betreden de markt om aan de groeiende vraag te voldoen. Deze diensten bieden maandelijkse of jaarlijkse abonnementen, waardoor consumenten toegang hebben tot een breed scala aan kleding.

Het is echter opnieuw belangrijk om op te merken dat deze marktgroei niet garandeert dat kledingverhuur echt milieuvriendelijker is. Als het verkeerd wordt gebruikt, kan het een simpele manier worden om meer te consumeren zonder rekening te houden met de werkelijke milieuproblemen.

Hoe de ecologische voordelen maximaliseren?

De studie toont aan dat hoewel kledingverhuur ecologische voordelen kan hebben, het ook kan leiden tot contraproductief gedrag. Om het ecologisch potentieel te maximaliseren, moeten bedrijven hun strategieën heroverwegen. In plaats van alleen de hedonistische voordelen van verhuur te promoten (zoals diversiteit en nieuwigheid), zouden ze zich kunnen concentreren op de werkelijke milieuvoordelen en duurzamere consumptiepraktijken kunnen aanmoedigen.

De platforms zouden ook de langetermijnverhuur van ecologisch ontworpen producten door merken die ecologische waarden delen, moeten stimuleren. Het beperken van het aantal gehuurde stukken per gebruiker en het verminderen van de frequentie van uitwisselingen kunnen ook effectieve hefbomen zijn.

Naar een meer verantwoorde mode

Om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk dat bedrijven en consumenten een meer verantwoorde aanpak hanteren. Consumenten moeten hun relatie tot mode en consumptie heroverwegen, door te kiezen voor kwaliteitskleding in plaats van kwantiteit, en door zichzelf vragen te stellen voordat ze huren: "Heb ik dit echt nodig?", "Hoe vaak ga ik dit kledingstuk dragen?". Door zich bewust te worden van de impact van hun keuzes, kunnen ze bijdragen aan een meer doordachte consumptie.

Kledingverhuurbedrijven moeten ook hun rol spelen door consumenten bewust te maken van de milieu-impact van hun beslissingen, door transparante informatie te verstrekken over de CO2-voetafdruk van de gehuurde producten. Door samen te werken met andere spelers in de sector, kunnen ze de werkelijke impact beter begrijpen en meer verantwoorde praktijken promoten.

Kledingverhuur kan een interessant alternatief zijn voor traditionele aankopen, maar het mag niet worden gezien als een wondermiddel om de milieuproblemen van de mode-industrie op te lossen. Het biedt voordelen, maar ook uitdagingen, met name vanwege het rebound-effect dat de verwachte ecologische voordelen teniet kan doen. Om deze oplossing echt duurzaam te maken, is een doordachte en verantwoorde aanpak essentieel, zowel van de kant van bedrijven als van consumenten.