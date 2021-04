French Connection boekt 40,4 procent omzetverlies in boekjaar

French Connection Plc heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 71,5 miljard pond (82,1 miljoen euro) gedraaid door een afname van 40,4 procent, zo blijkt uit het jaarverslag. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de diverse winkelsluitingen gelinkt aan de coronacrisis en de afname van vraag onder de wholesale klanten.

Het onderliggende verlies kwam neer op 11,7 miljoen pond (13,4 miljoen euro), terwijl dit een boekjaar eerder nog maar 2,9 miljoen pond was (3,3 miljoen euro). Wholesale omzet van French Connection Plc nam in het jaar met 33,1 procent af en de retailomzet lag 51,8 procent lager in het boekjaar.

French Connection Plc heeft wel de schuld verlaagd in het financiële jaar, zo is te lezen in het verslag. De nettoschuld bedraagt nog maar 1,3 miljoen pond (1,5 miljoen euro).