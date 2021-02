French Connection Plc in gesprek met twee mogelijke overnamepartijen

Britse retailer French Connection Plc voert gesprekken over een mogelijke overname. French Connection benadrukt in een statement dat de gesprekken nog in een heel vroeg stadium verkeren.

De groep is in gesprek met een consortium van Spotlight Brands en Gordon Brothers International LLC en een consortium van Go Global Retail en HMJ International Services ltd. Ondanks de gesprekken geeft French Connection aan dat er nog geen zekerheid is over een bod door een van de of allebei de partijen wordt gemaakt en aan welke voorwaarden het bod verbonden is.

Verdere aankondigingen worden gedaan wanneer French Connection dit nodig acht. Daarnaast meldt de groep nog dat uiterlijk voor 5 maart 5 uur ‘s middags de bedrijven een intentie uit moeten spreken voor een mogelijke overname of aan moeten kondigen dat ze geen overname intentie hebben.