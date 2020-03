French Connection toch weer in het rood

French Connection Group Plc is weer in de min gedoken. Het bedrijf maakt in de voorlopige jaarcijfers bekend een onderliggend verlies te hebben van 2,9 miljoen pond (3,3 miljoen euro) in het boekjaar 2019. Een jaar eerder werd nog aangekondigd dat het bedrijf weer zwarte cijfers kon schrijven dankzij een onderliggende winst van 800.000 pond (915.000 euro).

De omzet van het bedrijf liep volgens de voorlopige resultaten terug met 11,4 procent. Dit schrijft het bedrijf toe aan de geplande sluitingen van winkels en de moeilijke retail omstandigheden in Groot-Brittannië. De omzet kwam in totaal neer op 119,9 miljoen pond (137 miljoen euro).

French Connection Group Plc heeft al meerdere jaren te maken met dalende omzetten en verliezen. Het bedrijf is al een tijd bezig met strategische initiatieven en keek zelfs naar de optie van een verkoop. Tot een verkoop hebben de gesprekken echter nog niet geleid.