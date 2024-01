Full-loop herenmodemerk Dstrezzed: Van classy wholesaler naar omnichannel merk met een rebels tintje

Classy, spontaan en een beetje brutaal, zo laat de stijl van Dstrezzed zich het beste omschrijven. Als ‘brotherhood of the modern gent’ laten ze de moderne man al zo’n 13 jaar genieten van de fijne dingen in het leven. Een filosofie die prikkelt en waar we graag meer van willen weten…

We spreken Michiel de Rooij, medeverantwoordelijk voor strategische ontwikkeling van de organisatie bij Dstrezzed, over de verschuiving van wholesale naar omnichannel, groeien met de juiste software, broederschap, duurzaamheid, uitdagingen en ambities.

Het ontstaan van ‘The brotherhood of the modern gent’

Als founder Eric Aarden in 2010 ziet dat de detailhandel sterk aan het veranderen is en retailers het moeilijk hebben door de opkomst van fast fashion monobrands ziet hij een gat in de markt. Door een goed product neer te zetten met een mooie marge wil hij retailers een reddingsvlot bieden. Onder het mom van ‘Geen stress, we doen het samen’, wordt het merk Dstrezzed geboren. Dat samenwerken is nog altijd diep verweven in het merk waarvan de octagon het symbool is.

Michiel: “De achthoekige vorm van de octagon is ons symbool voor brotherhood. We creëren een brotherhood van retailers, leveranciers, werknemers en consumenten, die zijn verbonden door eerlijke en authentieke relaties. Met de mentaliteit dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken.”

Inmiddels ontwerpt Dstrezzed als full-loop merk al zo’n 13 jaar alles om je als moderne man volledig te stylen; van chino’s, jassen, truien, broeken en schoenen tot parfum en laptop sleeves. Met als nieuwste collab zelfs muurverf in precies dezelfde stijl.

“Wij geloven dat genieten van de goede dingen in het leven gemakkelijker is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Onze designs combineren twee werelden van stijl, we zijn graag een beetje rebels. Door klassieke en verfijnde items te creëren met een onverwachte twist, en aandacht voor stijl, comfort en kwaliteit, blijven we verrassen en geven we de moderne man de vrijheid om van het leven te genieten.”

Van traditionele wholesaler naar omnichannel merk

Vanuit het hoofdkantoor in Badhoevedorp en het distributiecentrum in Roosendaal wordt alles geregeld voor alle landen waar Dstrezzed actief is. Ooit begonnen bij retailers in Nederland is de focus inmiddels verlegd naar de gehele Benelux, DACH-regio en Frankrijk. Met een eigen salesteam met daaromheen een netwerk van internationale agenten. Ook de rol van Dstrezzed als pure wholesale organisatie is de afgelopen jaren verschoven richting omnichannel merk.

“Van oorsprong waren we een echte wholesaler, we maakten een collectie, gingen op pad en verkochten bij verschillende retailers ons merk. En dan probeerden we te ondersteunen, we hebben vanaf dag één ons best gedaan om vooral in de content sfeer, mooie beelden en een goed verhaal neer te zetten, maar uiteindelijk is dat gewoon te weinig. En moet je om je merk echt over de bühne te brengen, zichtbaar zijn. En waarde en beleving toevoegen. En dus ook zelf het contact met de consument zoeken. Je wilt uiteindelijk dat je merk eruit springt in een multi brand omgeving. Daarom hebben we er de afgelopen jaren hard aan gewerkt om andere verkoopkanalen toe te voegen. Zo zijn we eigen winkels gaan openen en online kanalen gaan toevoegen, zoals onze eigen webshop in Nederland en Duitsland. En Marketplaces als Zalando om zo ook meer zichtbaarheid te creëren.”

Daarnaast wordt er veel in marketing geïnvesteerd om retailers te ondersteunen en de merkbeleving richting de consument te versterken. Het afgelopen jaar heeft de webshop een volledig redesign gekregen en er wordt veel georganiseerd om retailers te ondersteunen bij de verkopen.

“We schieten onze campagnes ook altijd op bijzondere locaties, zo zijn we voor de wintercollectie naar Noorwegen gegaan en voor de nieuwe zomercollectie naar Amerika. We sponsoren allerlei events om daarmee een beetje fun en reuring te creëren bij onze wholesale klant. En we hebben een eigen Jeep Wrangler, helemaal in Dstrezzed stijl.”

Credits: Dstrezzed

Van losse tools naar één complete software oplossing met Itsperfect

Bij de transitie van wholesaler naar omnichannel speler ontstond ook de behoefte aan een andere IT-architectuur. Daar komt in 2017 de fashion ERP software van Itsperfect om de hoek kijken.

“We werkten met een tool voor verkooporders en de inkooporders was echt nog een manueel proces. Itsperfect had de mogelijkheid om de wholesale module te kunnen koppelen aan een goede inkoopmodule. Daardoor konden we onze voorraden veel beter stroomlijnen op de verkoopprognose die we hadden en uiteindelijk onze belofte richting de klant veel beter waar maken. Met inzicht, met lerend vermogen om het volgend jaar weer een beetje beter te doen, zo zijn we ooit met Itsperfect gestart.”

Software die een multichannel aanpak ondersteunt

Als een van de early adopters van Itsperfect is er de afgelopen zeven jaar een echt partnership tussen beide partijen ontstaan.

“We hebben eigenlijk samen de reis in de ontwikkeling gemaakt. Dat is ook wel echt heel leuk! Itsperfect had een bepaalde focus om dingen te ontwikkelen waarvan wij dachten; dat is handig, daar kunnen wij ook gebruik van maken. En andersom hebben wij denk ik ideeën ingebracht waar Itsperfect veel aan heeft gehad. Zo hebben we elkaar helpen groeien.”

Michiel vult aan: “Om onze merkbekendheid te vergroten wilden we een eigen webshop opzetten, winkels toevoegen en op alle kanalen zichtbaar worden. Itsperfect bood de mogelijkheden om binnen één applicatie al die functies te kunnen ontsluiten. In de tijd is de software sterker en completer geworden en sluit het nog beter aan bij de behoeften die we als organisatie bij die verkoopkanalen hebben. Itsperfect helpt in die zin ons businessmodel echt te ondersteunen.”

Inzicht over alle afdelingen

Dstrezzed maakt dan ook gebruik van het hele scala aan modules en features dat binnen Itsperfect voorhanden is, van de B2B webshop en de retailmodule, tot Marketplaces, consignment, Intercompany, EDI, budgetten, Vendor Managed Inventory, budgetten en het Warehouse Management Systeem. Het grootste voordeel hiervan?

“Dat alles in één georganiseerd is, en je daarom met een beperkt aantal mensen heel veel functionaliteiten in de applicatie goed kunt doen. Dus het inzicht over de verschillende afdelingen in die ene applicatie terug kunt vinden. En het onderling allemaal lekker compatibel met elkaar is. Dat is echt een heel groot voordeel, vooral de interne modules.”

Naast de modulariteit wordt ook de gebruiksvriendelijkheid van de software binnen het team erg gewaardeerd.

“De user interface wijst voor zich, het is heel overzichtelijk en dat helpt enorm in de adoptie ervan. We zijn geen organisatie met veel overhead, het is lekker dat iemand over functies en afdelingen heen eenvoudig zijn werk kan doen. En het feit dat in het weekend de eigenaar door de stad loopt, de winkel ingaat en in de Itsperfect app even kijkt hoe het eigenlijk gaat in het land deze dag, dat is toch een mooie feature!”

Daarbij ziet Michiel ook de toegevoegde waarde van het groeiende aantal ambitieuze merken dat dagelijks met Itsperfect werkt.

“Een groot voordeel is dat de software niet alleen maar op basis van onze wensen ontwikkeld wordt, maar op basis van nieuwe klanten, en verzoeken vanuit allerlei andere hoeken. Een heel sterk punt dat ervoor zorgt dat je niet steeds zelf degene bent die volop moet investeren op een onderdeel en dat er dingen ontwikkeld worden waar we zelf niet aan gedacht hebben, maar wel waarde uit kunnen halen.”

Nieuw gebruiksvriendelijk WMS voor logische flows

Een mooi voorbeeld daarvan is het Warehouse Management Systeem waar Dstrezzed al langere tijd mee werkt en dat eind 2023 volledig opnieuw is ontwikkeld. Een module waar Dstrezzed ook zijn input aan heeft kunnen leveren, samen met andere merken, waardoor er nu een volledige magazijnoplossing staat die niet onderdoet voor menig best-of-breed pakket.

Het vernieuwde WMS werd dan ook met open armen ontvangen in het distributiecentrum in Roosendaal waar de module uitgebreid getest is voor deze voor alle merken live ging. Dstrezzed heeft het volledige logistieke proces in eigen beheer. Van wholesale, e-commerce, Marketplaces, retail tot franchise, alles wordt vanuit één magazijn gestuurd via het WMS.

“Het nieuwe WMS is echt een top module waar wij heel veel profijt van gaan hebben. Eén van de mooie dingen hiervan is dat we met één voorraad werken, die we over alle kanalen kunnen in zetten. Voor de logistiek gebruiker maakt het eigenlijk niet uit voor welk kanaal hij iets aan het doen is, die wordt heel logisch gestuurd door het magazijn om zijn werkzaamheden te doen. Een WMS heeft altijd zoveel impact in je organisatie, dat wordt soms niet zo gezien. Maar hoe je logistieke apparaat functioneert heeft heel veel impact op je performance, je klanttevredenheid, de snelheid van leveren, hoe de klant het uiteindelijk ervaart, en hoe hij zijn spullen ontvangt. Ook dat is van enorm belang voor je merkbeleving en voor de samenwerking met je klanten. Dus dat wil je gewoon strak, goed en kostenefficiënt organiseren. We zijn enorm blij met die ontwikkeling.”

Credits: Dstrezzed

Uitdagingen, ambities en toekomstplannen

Terwijl we overal zien dat het pittig is in de winkelstraat, blijft Dstrezzed nieuwe winkels openen. Dat lijkt tegenstrijdig, maar daar heeft Michiel een logische verklaring voor.

“Juist in de moeilijke corona tijd zijn we volop gaan investeren in het openen van fysieke winkels. Dat hebben we bewust gedaan om een aantal redenen. Bedrijfseconomisch kwamen de opportunities er ineens, want het gesprek met huurbazen werd makkelijker. Maar daarnaast is het hebben van fysieke winkels ook echt key voor het bouwen aan je merk. Om te laten zien wie we zijn en in de ondersteuning van onze wholesale partners met hun winkels daaromheen.”

Dat dit niet per se de gemakkelijkste weg is, blijkt wel uit het feit dat retail tegelijkertijd ook hun grootste uitdaging is.

“Retail is een enorme uitdaging, ik denk voor iedereen, hoe je al die verschillende kanalen met al die verschillende consumenten op de juiste manier op het goede moment gaat bedienen, dat blijft complex. Hoe kun je blijven groeien zonder dat je afbreuk doet aan je verdienmodel en aan je merk in een roerige tijd. Zeker met alle eisen en verplichtingen. Maar ook de consument wordt veeleisender. En dat is echt een serieuze keuze die we gemaakt hebben, de kwaliteit van het product staat echt voorop. Als je bij ons koopt ben je er zeker van dat het product echt goed is, daar wordt ook niet op bezuinigd. Want uiteindelijk is het goede product waarom mensen terug blijven komen.”

Transparantie en duurzaamheid

Als je het hebt over een goed product, kun je als hedendaags merk natuurlijk niet om sustainability heen. Ook daarin neemt Dstrezzed zijn rol in het broederschap serieus. Door lange termijn relaties om te bouwen met fabrikanten, de ecologische voetafdruk te verminderen en consumenten te informeren. Voor dat laatste maken ze gebruik van een productiekaart op de website die precies laat zien waar de producten worden gemaakt en waar de leveranciers van materialen zich bevinden.

De komende jaren richt het merk zich dan ook verder op transparantie en duurzaamheid.

“We leveren graag een goede bijdrage aan de planeet en het milieu. Ons ontwerpteam creëert kleding die is bedoeld om langer mee te gaan dan slechts één modeseizoen vanwege de tijdloze aard ervan, en we kiezen voor materialen met een minder schadelijke impact. Uiteindelijk moeten we natuurlijk ook aantonen dat we voldoen aan alle nieuwe wet- en regelgeving. Met een aantal branchegenoten hebben we ons verenigd om samen op te trekken en te bekijken wat er op ons afkomt, en wat er nog in de software zou moeten komen om hier goed over te kunnen rapporteren. Heel veel zit er gelukkig al in.”

Als we Michiel tenslotte vragen naar de toekomstplannen van het bedrijf, hoeft hij geen seconde na te denken. De ingeslagen richting van het merk is een blijvende ambitie, die de komende jaren nog verder uitgerold gaat worden. Hij besluit enthousiast: “Verder het merk versterken en commerciële groei, internationaal op het omnichannel vlak, daar ligt wel onze ambitie en grote wens. Het is niet zo dat wij van een wholesale bedrijf helemaal om willen turnen naar een retailer, helemaal niet. Ik denk juist dat wij ervan overtuigd zijn dat de combinatie van die delen elkaar enorm kan versterken. En dus ook de verkopen bij de wholesalers enorm versterkt wanneer we ons merk goed in de markt zetten, met een goede beleving erbij. Daar blijven we voor gaan!”