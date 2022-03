‘Furla overweegt verkoop van aandeel in het bedrijf’

Italiaans modebedrijf Furla overweegt naar verluidt een verkoop van een aandeel, zo melden bronnen tegen WWD. Hoe groot het aandeel is dat het bedrijf wil verkopen is niet bekend.

Bronnen melden tegen WWD dat Furla financieel adviseur Lazard in heeft gehuurd als adviseur en dat het dossier van het bedrijf circuleert in Milaan. Furla en Lazard reageren tegenover WWD niet op de mediaberichten.

Furla kondigde in 2016 aan dat het een beursgang wilde maken. In eerste instantie moest dit gebeuren in 2018, maar die datum werd niet gehaald. In 2020 kondigde het bedrijf aan dat een beursintroductie niet volledig uitgesloten was, maar op korte termijn niet plaatsvinden omdat Furla onafhankelijk wil blijven. Met het verkopen van een aandeel lijkt nu een einde te komen aan dit voornemen. Het bedrijf is nu nog in handen van de oprichtende familie Furlanetto.