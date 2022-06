Fusie tussen modeagenturenzoekers Anton Dell en FashionNet

Modeconsultancy’s Anton Dell en FashionNet zijn samengegaan onder de naam FashionNet/Anton Dell. Het toonaangevende Anton Dell werd opgericht in Londen in 1994 en assisteert wereldwijd modemerken bij het vinden van agenturen, met behulp van een uitgebreid netwerk van verkooppartners over de hele wereld. In de afgelopen 28 jaar heeft het expertteam in wel 30 landen meer dan 1000 merken, waaronder MaxMara, French Connection en Ecco Shoes, geholpen agentschappen te vinden.

FashionNet werd in 2020 opgericht in Toronto en biedt merken volledige ondersteuning op weg naar internationale groei. De service wordt geleverd door een internationaal team in Noord-Amerika, Europa en het Midden-Oosten, en omvat bijvoorbeeld het verbinding leggen met groothandelaren, strategieontwikkeling, exportplannen, en productontwikkeling en -planning. Klanten zijn onder andere Jim Rickey, Nicce en Ideal of Sweden.

Onder leiding van Mark Boloten en Jan Brabers zal FashionNet/Anton Dell een gespecialiseerde en unieke service bieden aan modemerken die nergens anders in de branche te vinden is. Door het bundelen van de krachten biedt het nieuwe bedrijf nu een complete reeks services die de internationale groei van merken tot een succes kunnen maken.

Jan Brabers en Mark Boloten, oprichters van FashionNet en CEO’s bij FashionNet/Anton Dell:

"27 Jaar lang was Anton Dell door zijn pionierswerk de “go to place” waar modemerken uit de hele wereld agenturen vonden. Mark en Jan, van de slechts 2,5 jaar geleden opgerichte consultancy FashionNet, staan nu al in de modewereld bekend om de expertise waarmee ze via hoogwaardige full-service pakketten modemerken helpen concurrerende manieren te vinden om in nieuwe markten te groeien.

Met het samenvoegen van deze twee bedrijven zullen Anton, Mark en Jan een ongeëvenaarde professionele service kunnen bieden door de kennis, ervaring en vaardigheden van beide teams in te zetten.

Ze zijn nu niet alleen aanwezig in Canada en het VK maar hebben ook serviceteams in Zwitserland, Frankrijk en Istanboel, waarmee ze wereldwijd de allerhoogste kwaliteit kunnen blijven bieden en zelfs hun dienstenpakket kunnen uitbreiden."

Anton Dell, oprichter van Anton Dell Consultancy en Executive Advisor bij FashionNet/Anton Dell Consulting:

“Wereldwijd kunnen we merken nu nog beter helpen met deze mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise en professionele knowhow van een jonger team dat niet alleen veel weet van mode, maar ook van de vele nieuwe technische hulpmiddelen.”