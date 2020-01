Fysieke en online groei stuwen omzet H&M Group in fiscaal 2019

De Zweedse H&M Group rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 232,755 miljard Zweedse kroon (21,91 miljard euro), wat neerkomt op een stijging van 11 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. “De voortdurende transformatie-inspanningen hebben bijgedragen aan een positieve omzetontwikkeling met meer full-price verkopen, minder prijsverlagingen en een toegenomen marktaandeel,” meldt de H&M Group in haar financiële jaarrapport.

De nettowinst kwam bijna 1 miljard hoger uit op 13,443 miljard Zweedse kroon (1,27 miljard euro).

“De transformatie-inspanningen van de H&M groep blijven zijn vruchten afwerpen,” verklaart CEO Karl-Johan Persson. Persson vervolgt: “Uit onze goed ontvangen collecties en toegenomen marktaandeel blijkt dat klanten de initiatieven die we hebben genomen, waarderen. De samenstelling en het niveau van de stock-in-trade blijven we verbeteren en we verwachten in het eerste kwartaal opnieuw een daling van de prijsverlagingen - voor het zesde achtereenvolgende kwartaal.”

H&M Group noteert omzetgroei van 11 procent in FY2019

De omzetstijging dankt de H&M Group, moederbedrijf van labels als H&M, Cos, & Other Stories, Arket en Monki, aan zowel sterke fysieke als online verkopen.De online omzet groeide in fiscaal 2019 met 24 procent, aldus het bedrijf.

In thuismarkt Zweden groeide de omzet aan het einde van het boekjaar met 7 procent. H&M rapporteerde een flinke groei in India, waar de omzet 33 procent hoger uitkwam. In Polen steeg de omzet met 21 procent, in Mexico met 18 procent en in Rusland met 12 procent. In de Verenigde Staten groeide de omzet met 6 procent.

Focus voor FY2020: 200 winkelopeningen, nieuwe markt Centraal-Amerika

Vooruitkijkend op het huidige boekjaar, meldt H&M dat het de markt Centraal-Amerika gaat betreden. Het bedrijf heeft er al een overeenkomst gesloten met een franchisepartner, en opent naar verwachting eind 2020 zijn eerste winkel in Panama. Daarnaast beoogt de Zweedse groep zo’n 200 nieuwe winkels te openen, voornamelijk in Zuid-Amerika, Rusland, Oost-Europa en Azië. Daar tegenover staat dat zo’n 175 zullen worden gesloten, voornamelijk in Europa, de Verenigde Staten en China.

Naast plannen wat betreft fysieke winkels, gaat H&M zich in fiscaal 2020 richten op een verdere online uitbreiding. De groep zal een H&M-webwinkel in Australië lanceren, en het H&M-merk zal beschikbaar komen op het Zuid-Koreaanse e-commerceplatform SSG.com.

Beeld: Arket SS20, H&M Group