H&M Group CEO Karl-Johan Persson treedt af, Helena Helmersson volgt op

Karl-Johan Persson, de huidige CEO van de Zweedse H&M Group, treedt af. Dat meldt het modebedrijf donderdagochtend in een persbericht. Persson verlaat zijn huidige functie direct om voorzitter van de Raad van Bestuur van H&M Group te worden. Daarmee vervangt hij zijn vader Stefan Persson, die twintig jaar lang de functie van voorzitter bekleedde.

“Het is mijn wens dat het voorzitterschap tijdens de komende AGM (annual general meeting, red.) zal veranderen en dat Karl-Johan mijn rol als voorzitter van de Raad van Bestuur overneemt,” zegt Stefan Persson in het bericht. Hij vervolgt: “Het is een natuurlijke verandering om na twintig jaar het stokje over te geven aan Karl-Johan, die al ruim tien jaar CEO is. Ik zal een toegewijde eigenaar blijven, net zoals ik nu ben, maar dan vanuit een andere positie.”

Karl-Johan wordt per vandaag opgevolgd door Helena Helmersson, tot voor kort de COO van H&M Group. Helmersson, geboren in 1973, startte ruim twintig jaar geleden bij het bedrijf op de inkoopafdeling van het H&M-merk. Daarna vervulde ze verschillende functies op de inkoop- en productieafdelingen, en was ze vijf jaar lang duurzaamheidsmanager van de groep. In haar meest recente rol als COO was Helmersson verantwoordelijk voor expansie, logistiek, productie, IT, geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie.

“Ik heb vertrouwen in het overgeven van de CEO-rol aan Helena, een geweldige, ervaren leider die onze waarden belichaamt. Helena zal blijven werken aan de plannen die we nog hebben voor 2020 en daarna,” aldus Karl-Johan.

Verder meldt de H&M Group, moederbedrijf van modemerken als Cos, H&M, Monki en Arket, dat Adam Karlsson de nieuwe CFO van het bedrijf is. Karlsson is bijna tien jaar werkzaam voor H&M. Hij begon er op de inkoopafdeling, en werd uiteindelijk Head of Controlling van het H&M-merk. Karlsson vervangt de voormalige CFO Jyrki Tervonen, die CEO wordt van Ramsbury Invest, het moederbedrijf van H&M Hennes & Mauritz AB.

De H&M Group rapporteerde vanochtend een omzetstijging van 11 procent over fiscaal 2019. De nettowinst van het bedrijf groeide met bijna 1 miljard euro.

