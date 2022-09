G-III Apparel Group verwacht meer omzet maar minder winst dan vorig jaar

G-III Apparel Group heeft de verwachting voor het gehele boekjaar aangepast, zo blijkt in een financiële update. Het bedrijf verwacht nu een omzet tussen de 3,15 miljard dollar (3,16 miljard euro) en een nettowinst tussen 182 miljoen en 187 miljoen dollar (183 miljoen en 188 miljoen euro). De omzet komt hierbij hoger uit dan in het voorgaande boekjaar, maar de winst valt daarmee een kleine 20 miljoen dollar (20,1 miljoen euro) lager uit.

Wie verder leest in het verslag kan ruim 17 miljoen dollar (17,01 miljoen euro) aan eenmalige kosten terugvinden die drukken op de nettowinst in het boekjaar. Deze kosten zijn verbonden aan de overname van het merk Karl Lagerfeld.

De aangepaste verwachting voor het boekjaar is te vinden in de kwartaalresultaten van de groep. In het tweede kwartaal behaalde het bedrijf een omzet van 605,2 miljoen dollar (608 miljoen euro). Dit resultaat werd behaald door een stijging van 25 procent in vergelijking met de resultaten van het tweede kwartaal van het voorgaand boekjaar. Het netto inkomen kwam tijdens het kwartaal neer op 36,3 miljoen dollar (36,4 miljoen euro).

Het tweede kwartaal was ook het kwartaal waarin G-III Apparel Group de overname van het merk Karl Lagerfeld afrondde. De groep is onder andere de eigenaar van Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel, DKNY, Donna Karan, Vilebrequin, Andrew Marc en Marc New York. Daarnaast is het bedrijf licentiehouder van onder andere Calvin Klein en Tommy Hilfiger.