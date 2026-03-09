G-Star CEO over herstructurering: drie vragen beantwoord

G-Star kondigde begin februari een ‘strategische herstructurering’ aan. Het Nederlandse denimbedrijf wil hiermee anticiperen op de veranderende marktdynamiek. Na de aankondiging bleven wat vragen over die CEO Rob Schilder schriftelijk beantwoord aan FashionUnited.

G-Star spreekt over het verkorten van doorlooptijden. Betekent dit dat G-Star afstapt van de traditionele seizoenscollecties en meer richting een drop-model gaat?

Het verkorten van doorlooptijden betekent niet dat we helemaal afscheid nemen van het werken met seizoenscollecties, maar wel dat we onze processen flexibeler en efficiënter inrichten. Het doel is om als aanvulling op deze seizoenscollecties, door middel van drops, sneller in te kunnen spelen op veranderende marktdynamiek en consumentengedrag. We zullen gerichter en meer datagedreven beslissingen nemen over assortiment, timing en aanvulling, maar het is dus geen overstap naar een volledig drop-model. Het gaat om een hybride variant, zodat we beter kunnen inspelen op wat de markt op dat moment vraagt, terwijl we ook onze wholesale klanten optimaal kunnen blijven bedienen.

De term ‘consumer-first’ roept vragen op bij retailers en kan geïnterpreteerd worden als ‘direct-to-consumer’. Hoe belangrijk zijn de retail partners nog?

Als de indruk is ontstaan dat we onze partners buiten spel willen zetten dan is onze communicatie verkeerd geweest. Dit is zeker niet het geval. “Consumer-first” betekent voor ons vooral dat de eindconsument centraal staat in álle kanalen. Het is in ons belang en in dat van onze partners dat we samen sterker opereren. Onze strategie is erop gericht om de hele keten wendbaarder te maken, zodat ook multibrand-retailers en franchisenemers profiteren van snellere besluitvorming, betere data-inzichten en een scherper productaanbod. We zien juist dat wij door onze traditionele collectie-opbouw die we op vaste momenten per jaar verkopen onze partners niet altijd de stock turn kunnen bieden die voor hen gewenst zou zijn. Door meer in het seizoen in te vullen, verwachten wij dit te kunnen verbeteren. Partners blijven (een belangrijk) onderdeel van ons distributiemodel.

Als de organisatie consument-gedreven wordt en doorlooptijden verkort, gaat de nieuwste en populairste voorraad dan eerst naar de eigen webshop en G-Star stores, of profiteren de partners mee van die snelheid?

De strategische vereenvoudiging is juist bedoeld om dichter bij de markt te opereren en sneller in te spelen op vraag. Dat betekent dat we beter kunnen voorspellen, bijsturen en alloceren over alle kanalen heen.

Het doel is niet om snelheid exclusief voor eigen kanalen te benutten, maar om de hele organisatie efficiënter te maken. Door processen te vereenvoudigen en doorlooptijden te verkorten, ontstaat er meer flexibiliteit in productie en distributie. Dat stelt ons in staat om sneller te reageren op succesproducten, en dat komt evenzeer ten goede aan onze wholesale partners als aan onze eigen kanalen.