G-Star maakt entree in de metaverse met NFT van mascotte G-No

Ook het Nederlandse denimmerk G-Star zet de eerste stappen in de metaverse. Dat doet het niet met virtuele kleding , zoals sommige andere merken, maar met een NFT-avatar: een digitale uitvoering van neushoorn G-No, de mascotte van het merk. Dat meldt G-Star in een persbericht.

De neushoorn wordt in tien verschillende varianten uitgebracht: in wit of blauw denim, glad of bedekt met patches, met een neuspiercing, een motorbril op of een denim jasje aan. “Elke G-No staat voor een iconisch moment in de geschiedenis van het denimmerk,” zo is in het persbericht te lezen. Gwenda van Vliet, CMO bij G-Star, zegt in het bericht: “We zijn verheugd om ons in de NFT-ruimte te mengen met een kunstproject dat de geschiedenis van ons merk tot leven wekt.” De NFT’s worden geveild via digitale marktplaats Rarible.

In de komende tijd zegt G-Star te willen bouwen aan een ‘digitale gemeenschap’ die de digitale koers van G-Star in de toekomst zal bepalen. Het aanleveren van ideeën en het tonen van betrokkenheid binnen deze online community wordt met tokens beloond, schrijft het merk. Deze kunnen worden gebruikt voor productlanceringen of als toegangskaartjes voor (online) evenementen.